美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，美国就业市场继续收紧，但对薪资增长影响不大，而近期美元走强殃及全美制造业。褐皮书指出，总体而言，8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张。美联储表示，制造业状况“普遍低迷”，中国经济成长放缓带来的拖累退居次席，美元走强成为最紧要的不利因素。美联储还称，多数地区就业市场收紧，部分报告劳工短缺，尤其是技术工人。

据FOX BUSINESS报导，美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔称，零售销售数据并未在很大程度上改变对经济前景的预期。他称每月新增10万就业岗位完全足以跟上人口增长的需要。他认为金融市场震荡与经济基本面无关；联储不应过度反应。

韩国央行周四一如预期维持利率在1.50%不变，旨在评估最近内需复苏的迹象。央行货币政策委员会表示，纵观韩国经济，尽管消费、投资等国内需求活动呈现出反弹趋势，但出口下降的趋势一直未变；经济主体的信心有所改善，9月份受雇人数增加，就业人数与总人口之比较上年同期上升，失业率则持平。货币政策委员会预计，未来国内经济将保持反弹势头，侧重于内需；但考虑到外部经济状况，委员会认为围绕增长的不确定性会较高。

据路透报价网页显示，香港金管局香港时间周三傍晚向市场注入62亿港元以压抑港元强势，因市场对港元需求持续，令港元汇价多次触及强方兑换保证。经本次注资后，本周五（16日）香港银行体系结余将增至3,741.41亿港元。

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点

亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.75% 2015年8月25日降25基点

一年期贷款利率4.60% 2015年8月25日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点

担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点

短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点

附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点

欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点

存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点

非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点