《中国公开市场回购未到期一览表》--10月15日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 10/20 7 2.35% 400 10/22 7 2.35% 500 当月累计 900 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.在暂停近两个月后，央行于2015年1月22日恢复公开市场操作，不过方向由正转 为逆。除春节长假前一天停做一次外，逆回购操作一直持续到4月16日，而之后央行年内第 二度降准，逆回购再次暂停；此后在6月25日，央行为稳定半年末的短期流动性，再度重启 逆回购。 除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利 (MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农 村商业银行等。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。(完) (整理 侯向明; 审校 吕雯瑾)