国际油市：布兰特原油徘徊在一周半低点，美国原油因库存增加而下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
美国石油协会(API)周三数据显示，截至10月9日该周，美国原油库存急升940万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。
辉立期货的Daniel Ang在一份报告中指出，美国能源资料协会(EIA)的库存数据稍晚会公布，油价有可能进一步下跌。
“裂解价差缩减至接近两年前的水准。如果这种情况持续下去，我们可能看见价差触及五年低位。”Ang说。
“这明显显示市场上供应过剩的情况甚至蔓延到精炼油品。顺带一提的是，由于价差收窄至这种程度，我们认为这表明即便对下游业者来说，低油价都已经是个问题了。”(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/张若琪/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”