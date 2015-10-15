国际油市：布兰特原油徘徊在一周半低点，美国原油因库存增加而下跌

美国石油协会(API)周三数据显示，截至10月9日该周，美国原油库存急升940万桶，至4.6596亿桶，接受路透调查的分析师预期为增加280万桶。库欣原油库存增加140万桶。

辉立期货的Daniel Ang在一份报告中指出，美国能源资料协会(EIA)的库存数据稍晚会公布，油价有可能进一步下跌。

“裂解价差缩减至接近两年前的水准。如果这种情况持续下去，我们可能看见价差触及五年低位。”Ang说。

“这明显显示市场上供应过剩的情况甚至蔓延到精炼油品。顺带一提的是，由于价差收窄至这种程度，我们认为这表明即便对下游业者来说，低油价都已经是个问题了。”(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金