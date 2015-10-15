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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚币走势活跃，因美联储升息风险减弱

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* 澳元/美元涨0.18%，新西兰元/美元升0.53%，美元/韩元跌1.34%，美元/印尼卢比下挫1.87%

* 日股日经指数涨0.88%，沪综指升1.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.73%，美国公债收益率1.9964%，美国原油期货下挫0.54%

* 美国零售销售和通胀数据疲弱，年内升息疑虑日益加深

* 韩国央行一如预期维持利率不变，分析师预计年底前会降息

* 澳洲9月就业岗位减少，汽车销量创纪录

(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 李春喜)

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