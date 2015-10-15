台湾股市：随亚股收涨近1%至两个半月新高，因美国推迟升息预期升温

路透台北10月15日 - 台湾股市周四收涨近1%，至两个半月新高。分析师表示，由于美国推迟升息的预期升温，带动台股随亚股全面劲扬，且美国费城半导体指数上日收高也激励台积电等半导体族群走强，有助于大盘指数续探高位；惟指数逢高仍见调节卖需，稍有收敛终场升幅。

台湾加权股价指数 收高0.93%，报8,601.52点，此前收盘高位为7月31日的8,665.34点；今日成交初值 为915.64亿台币，上交易日修正后为878.26亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，由于美国费城半导体指数收升为台湾半导体族群捎来佳音，外界预期半导体景气大致落底，今天由半导体族群领军台股冲破8,600点整数关卡，后续仍待稍晚台积电投资人说明会释出下季展望等变数厘清。

〞外资在台指期净多单部位仍逾2万口，算是现货的护身符。〞他预估，短线大盘指数主要交投区间落在8,500-8,880点。

他指出，目前外资仍偏多布局台股，至周三台指期净多单部位高达2.32万口，看不出外资可能马上变脸的迹象，下周三台指期拉高结算的可能性高，推估在台指期结算前大盘下档空间有限，惟指数攻高仍见来自投信及散户等内资的调节卖压。

全球晶圆代工龙头--台积电 今日收盘后公布，第三季净利为753.3亿台币，高于市场预期，较上年同期减1.3%，较上季的794.17亿则减5.1%。

亚洲股市周四升至两个月高点，美元在数周低点附近徘徊，因美国经济数据表现疲软，强化了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将推迟升息的预期。