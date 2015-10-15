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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 15:49 BJT

台湾货币市场：短率仍稳于低位，央行存单发行余额创高位但无碍宽裕

* 短率仍在低位
    * 央行定存单虽创7.3兆台币高位，但无碍宽松
    * 中油短票标售利率低
    * 公债交割但无紧缩效果

     记者 高洁如
    路透台北10月15日 - 台湾银行间短率周四大致平稳，资金调度人士表示，市场资金充
裕，央行冲销市场资金虽略扩大，定存单余额冲破高位，但并无碍于资金宽裕，短率续处低
位。
    
    交易人士表示，虽然上日央行的定存单发行余额突破7.3兆(万亿)台币创下高位，但是
资金显然还是宽裕无虞，目前拆借利率仍在低位附近，市场短票仍少，资金难觅好去处。
    
    〞资金还是很多，市场很平稳，变化不大，〞一位小型商银交易人士表示。 
    
    周三为止，央行的可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为7兆(
万亿)3,109.2亿台币。
    
 本地时间 1531                今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                    32.230                   32.742
                                                           
 台湾加权股价指数<.TWII       8,601.52                 8,522.51
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 隔夜银行间拆款加权平均         0.303%                  0.301%
 利率                                         
                                              
   --隔夜拆款利率区间       0.270%-0.350%            0.270-0.350%
   --一周拆款利率区间       0.300%-0.400%             0.300-0.390%  
                                              
                   
    **短票利率持稳低位**
     
    短票市场方面，票券商交易员表示，今日中油标售的273天期短票得标区间在0.498-0.5
19%，这还未扣掉集保的3.8基点。金额90亿台币。短票的利率持续走低，可见短票难求的盛
况。
    
    他们指出，由于市场资金仍很多，票券商欲从拆款和短票两个市场调入资金都不难。
    
    大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42%，约同上日；60天期、9
0天期短票主要成交在0.43%和0.44%。 
     
    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
422%，前日在0.421%；上日成交量117.92亿台币，前日145.78亿台币。
    
    今日央行存单到期金额为5,903.8亿台币，存单发行金额稍晚公布。
    
    央行定存单到期金额共2兆1,026.6亿台币，本周余日的情况为：周五572.5亿。
 
    拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为263亿台币，累积超额准备为2,826亿
台币、加计前期1%的超额准备4,557亿台币。  
           
 
    **虽有公债交割但未见紧缩**  
    
    交易员表示，今日虽有公债交割，但并未出现紧缩的感觉，利率持稳在低档，未见明显
变化。
    
    他们说，目前债券附买回利率缓慢的朝向低位移动，低档成交比重攀升。
     
    104/13 五年公债于今日交割，金额350亿台币。    
    
    今日证券商10天期公债的附买回利率大致同于上日，主要成交在0.43-0.44%；10天期以
上公司债RP主要成交在0.53-0.54%。其中0.42%、0.52%也见部分成交。

    大型票券商与金融机构承作的极短天期公债与公司债，区间低位略有松动约2基点。一
周公债附买回利率区间落在0.36-0.43%，上日在0.38-0.43%；极短天期与一周公司债附买回
利率区间则落在0.40-0.45%，上日在0.42-0.45%。债券附买回成交利率高低与票券商条件及
承作对象不同，有所差异。(完)    

 (审校 杨淑祯)

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