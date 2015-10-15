新兴汇市：印尼卢比和韩元领涨亚币，因美数据疲软打压FED升息预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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台币 32.267 32.742 +1.47 -1.70 31.718
韩元 1127.18 1146.80 +1.74 -2.47 1099.30
泰铢 35.22 35.53 +0.88 -6.59 32.90
菲律宾披索 45.85 46.00 +0.33 -2.46 44.72
印尼卢比 13380.00 13614.00 +1.75 -7.47 12380.00
印度卢比 64.84 65.04 +0.31 -2.79 63.03
马币 4.1450 4.1815 +0.88 -15.65 3.4965
人民币 6.3435 6.3477 +0.07 -2.20 6.2040
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全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红/汪红英；审校 于春红/张荻/蔡美珍/张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”