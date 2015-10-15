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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 14:37 BJT

新兴汇市：印尼卢比和韩元领涨亚币，因美数据疲软打压FED升息预期

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.83 118.87 +0.03 +0.70 119.66

坡元 1.3776 1.3788 +0.09 -3.75 1.3260

台币 32.267 32.742 +1.47 -1.70 31.718

韩元 1127.18 1146.80 +1.74 -2.47 1099.30

泰铢 35.22 35.53 +0.88 -6.59 32.90

菲律宾披索 45.85 46.00 +0.33 -2.46 44.72

印尼卢比 13380.00 13614.00 +1.75 -7.47 12380.00

印度卢比 64.84 65.04 +0.31 -2.79 63.03

马币 4.1450 4.1815 +0.88 -15.65 3.4965

人民币 6.3435 6.3477 +0.07 -2.20 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/刘秀红/汪红英；审校 于春红/张荻/蔡美珍/张若琪)

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