欧股业绩：联合利华第三季营收高于预期，年底前或接近2-4%区间高端

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透伦敦10月15日 - 消费品生产企业联合利华 周四公布第三季营收优于预期。
联合利华公布第三季基本营收增长5.7%。而根据该公司所做的调查，分析师平均预计当季营收增长3.9%。
该公司表示，预计今年其余时间的基本营收增幅将接近2-4%区间的高端。(完)
(编译 于春红 审校 王颖)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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