版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 14:39 BJT

欧股业绩：联合利华第三季营收高于预期，年底前或接近2-4%区间高端

路透伦敦10月15日 - 消费品生产企业联合利华 周四公布第三季营收优于预期。

联合利华公布第三季基本营收增长5.7%。而根据该公司所做的调查，分析师平均预计当季营收增长3.9%。

该公司表示，预计今年其余时间的基本营收增幅将接近2-4%区间的高端。(完)

(编译 于春红 审校 王颖)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐