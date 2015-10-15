更新版 1-中国经济：发改委批复渭源至武都公路等八个交通项目，总投资近千亿

(新增两项目批复)

路透北京10月15日 - 中国国家发改委日前批复包括公路、铁路和运河的八个交通建设项目，包括甘肃省渭源至武都公路、渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线、京杭运河浙江段三级航道整治工程等，总投资达953.16亿元人民币。

发改委网站周四刊登的通知显示，前述三项工程，加上阿勒泰至富蕴至准东铁路，以及北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇（津冀届）至平安城段和京冀、冀津连接线段的可行性研究报告分别获批。

此外有三个公路项目获得发改委核准：湖北省白洋长江公路大桥、湖北省棋盘洲长江公路大桥和江西省南昌至九江高速公路改扩建工程。

渭源至武都公路项目估算总投资为370.54亿元（静态投资343.89亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）129.42亿元，甘肃省安排交通建设基金6.2亿元，共计135.62亿元作为项目资本金，约占总投资的36.6%，其余资金利用国内银行贷款解决。

为改善京杭运河浙江段航道条件，完善长江三角洲地区高等级航道网，适应水运货运量增长和船舶大型化发展需要，减少货物运输对杭州市区的影响，同意建设京杭运河浙江段三级航道整治工程，项目总投资估算约117.12亿元。

建设北京至秦皇岛高速公路河北省大安镇（津冀界）至平安城段和京冀、冀津连接线段，以推进京津冀一体化建设进程；大安镇（津冀界）至平安城段项目估算总投资为47.16亿元，京冀、冀津连接线段项目估算总投资为9.18亿元（静态投资8.79亿元）。

建设渝怀铁路梅江至怀化段增建第二线工程，项目总投资185.52亿元，其中项目投资149.6亿元（不含新建怀化西编组站所增加的工程费），资本金占50%，资本金以外的资金利用国家开发银行 等国内银行贷款。

新建阿勒泰至富蕴至准东铁路，正线长约420.4公里，项目总投资82.1亿元，其中工程投资80亿元，机车车辆购置费2.1亿元。项目采用全额资本金。

湖北省白洋长江公路大桥和棋盘洲长江公路大桥估算总投资分别为34.65亿元和39.1亿元。

江西省南昌至九江高速公路改扩建，项目估算总投资为67.79亿元（静态投资64.35亿元），其中项目资本金为23.73亿元，约占总投资的35%，由江西赣粤高速公路股份有限公司 出资；其余资金利用银行贷款解决。

扩投资仍是中国应对经济下行压力的重要手段，发改委亦明显加快投资审批速度。据发改委发言人李朴民今日稍早介绍，今年1-9月，发改委共审批核准固定资产投资项目218个，总投资18,131亿元。 （完）

欲览详情，请点击发改委网站链接 www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/ (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)