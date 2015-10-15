汽车产业：德国环境部长称，政府应考虑取消对柴油汽车的税项减免

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透柏林10月15日 - 德国环境部长Barbara Hendricks周四称，政府应考虑取消对柴油汽车的税项减免，改为推动电动汽车发展。
“我们应该考虑这样做，”Hendricks告诉ZDF电视台，并称政府还可以加大对油耗相对偏高汽车的征税力度。
Hendricks称，政府仍坚持德国到2020年前电动车保有量达到100万辆的目标。
“但如果我们希望尽快达成这一目标，我们确实需要有所作为，”Hendricks称。
Hendricks和经济部长加布利尔曾呼吁设置具有约束力的电动车配额，Hendricks还建议对购买电动车提供政府补贴。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”