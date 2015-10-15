汽车产业：德国环境部长称，政府应考虑取消对柴油汽车的税项减免

路透柏林10月15日 - 德国环境部长Barbara Hendricks周四称，政府应考虑取消对柴油汽车的税项减免，改为推动电动汽车发展。

“我们应该考虑这样做，”Hendricks告诉ZDF电视台，并称政府还可以加大对油耗相对偏高汽车的征税力度。

Hendricks称，政府仍坚持德国到2020年前电动车保有量达到100万辆的目标。

“但如果我们希望尽快达成这一目标，我们确实需要有所作为，”Hendricks称。

Hendricks和经济部长加布利尔曾呼吁设置具有约束力的电动车配额，Hendricks还建议对购买电动车提供政府补贴。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)