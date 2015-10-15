全球金市：金价持于三个半月高点附近，市场押注美联储将推迟升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
投资者认为，在全球经济走软的大背景下，美国经济显现疲态可能导致美联储政策制定者将近10年来的首次升息推迟至2016年。黄金作为非孳息资产往往能够从超低利率中受益。
“美国零售及通胀数据疲弱，再加上中国通胀回落，削弱了一些投资者观点中的升息理据，帮助推动金价走高，”汇丰分析师James Steel称。
“除此之外，我们还能够感觉到投资者对金价态度的转变，近期一些基金经理已给出正面评论，”他表示。
不过Steel指出，1,200美元可能仍是一个强劲阻力位。
金价周四还受到美元走软的支撑。
受疲弱美国数据影响，美元指数 周四在七周低位附近徘徊。
黄金实货买盘则因价格上涨而减弱。
上海黄金交易所金价升水周四降至约每盎司0.50美元，前一交易日为2-3美元。今日稍早曾一度跌至小幅贴水状态。
投资者将关注定于今日稍晚公布的更多数据，包括一周初请失业金人数等，从中找寻关于经济及其对美联储货币政策影响的线索。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1185.1 0.29 0.02
现货银 16.13 0.01 0.06
现货铂金 997.99 1.99 0.2
现货钯金 700.5 3 0.43
COMEX期金 1185.3 5.5 0.47
COMEX期银 16.15 0.033 0.2
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/刘秀红；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”