全球金市：金价持于三个半月高点附近，市场押注美联储将推迟升息

投资者认为，在全球经济走软的大背景下，美国经济显现疲态可能导致美联储政策制定者将近10年来的首次升息推迟至2016年。黄金作为非孳息资产往往能够从超低利率中受益。

“美国零售及通胀数据疲弱，再加上中国通胀回落，削弱了一些投资者观点中的升息理据，帮助推动金价走高，”汇丰分析师James Steel称。

“除此之外，我们还能够感觉到投资者对金价态度的转变，近期一些基金经理已给出正面评论，”他表示。

不过Steel指出，1,200美元可能仍是一个强劲阻力位。

金价周四还受到美元走软的支撑。

受疲弱美国数据影响，美元指数 周四在七周低位附近徘徊。

黄金实货买盘则因价格上涨而减弱。

上海黄金交易所金价升水周四降至约每盎司0.50美元，前一交易日为2-3美元。今日稍早曾一度跌至小幅贴水状态。

投资者将关注定于今日稍晚公布的更多数据，包括一周初请失业金人数等，从中找寻关于经济及其对美联储货币政策影响的线索。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1185.1 0.29 0.02

现货银 16.13 0.01 0.06

现货铂金 997.99 1.99 0.2

现货钯金 700.5 3 0.43

COMEX期金 1185.3 5.5 0.47

COMEX期银 16.15 0.033 0.2

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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