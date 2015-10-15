日本债市：公债小跌，因股市上涨带走投资者买兴

指标10年期日本公债 收益率(殖利率)上涨1个基点至0.315%。之前日股日经指数 收涨1.2%。

超长债方面，20年期公债收益率 上涨1.5个基点至1.080%，30年期公债收益率 上涨2个基点至1.355%，远离周二触及的五个月低点1.335%。

指标10年期美国公债收益率 在亚洲盘报1.999%，距离周三美国交易时段收盘水平1.982%不远。在令人失望的美国经济数据公布后，该公债收益率周三一度跌至4月以来最低。