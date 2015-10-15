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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 15:20 BJT

日本债市：公债小跌，因股市上涨带走投资者买兴

指标10年期日本公债 收益率(殖利率)上涨1个基点至0.315%。之前日股日经指数 收涨1.2%。

超长债方面，20年期公债收益率 上涨1.5个基点至1.080%，30年期公债收益率 上涨2个基点至1.355%，远离周二触及的五个月低点1.335%。

10年期日本公债期货 收盘跌0.08点至148.32。

指标10年期美国公债收益率 在亚洲盘报1.999%，距离周三美国交易时段收盘水平1.982%不远。在令人失望的美国经济数据公布后，该公债收益率周三一度跌至4月以来最低。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.005%

五年期公债 0.060% +1.0 0.050%

10年期公债 0.315% +1.0 0.305%

20年期公债 1.080% +1.5 1.065%

30年期公债 1.350% +1.5 1.335%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.32 -0.08 148.40

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/汪红英；审校 李春喜/郑茵)

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