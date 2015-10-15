台湾汇市：台币放量收涨2.85角创九周新高，受韩元劲扬激励

* 台币放量收涨2.85角创九周新高 * 美国升息递延预期增温令美元走弱 * 韩元涨势凌厉激励台币续探向高位 * 明日实质交易区间暂看32.150-32.400 路透台北10月15日 - 台币兑美元 周四放量收涨2.85角至九周新高；交易员表 示，美国公布最新零售数据疲软，市场对美国升息递延的预期再度升温，国际美元转弱带动 亚币全面齐扬，其中韩元涨势凌厉激励台币盘中续探高位升向32.200，尾盘则在央行干预下 收敛升幅。 他们指出，由于韩国央行今日维持利率不变未再祭出进一步宽松，使韩元升幅扩大，且 台股上涨近1%，此皆吸引部分外资增强汇入力道，即使进口商在台币升破32.300时买汇需求 增温，及央行进场干预缓和台币升势，也难挡台币实质交投价量齐扬向32.200靠拢。 台币收至九周收盘新高，前高则为8月14日的32.368，至于盘中则一度触及32.217的高 位，也创九周盘中高位，前高为8月17日的32.170。 〞从早到晚，外资都汇进来很多。〞一位大型公营汇银交易员说。 今日台北外汇及元太外汇共计成交量高达16.21亿美元，市场交投热络，另位大型汇银 交易员也提及，今日交投以外资汇入及进口商买汇为主，后续关注进口商的美元买盘是否缩 手，及出口商抛汇卖需何时进场，皆将左右台币实质汇价续涨力道。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日各种天期美元/台币换汇点折价幅度与上 日尾盘明显扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.023/32.063，上日收 在32.285。 新兴亚洲货币周四上涨，因美国零售销售数据疲弱，平添美联储今年底前能否升息的疑 虑，打压美元跌至七周低点。 其中韩元兑美元收涨1.5%至1,130.2，为2011年1 2月1日以来最大单日百分百涨幅。韩元尾盘一度触及1,129.9水准，为7月13日以来最强。[n ZZT2YKL03] 台湾股市 周四随亚股收高0.93%报8,601.52点，创两个半月收盘新高；证券交易 所今日资料显示，外资及陆资在台股再转为大幅买超114.39亿台币，上交易日修正后为卖超 16.86亿台币。 今日台币实质交易区间在32.217-32.350；上日交易区间在32.456-32.640。交易员预估 ，明日台币实质交易区间暂看32.150-32.400。 本周余日国际重要经济数据和事件： 10/15(四)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)；美国纽约联储制造业指数；美国 一周初请失业金人数；美国费城联邦储备银行制造业指数；美国圣路易斯联邦储备银行总裁 布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的“美联储该如何就适当的利 率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国家统计局(ONS )举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council )会议(至10月16日)。 10/16(五)：美国工业生产；美国JOLTS职位空缺；美国密西根大学消费者信心指数；日 本央行总裁黑田东彦发表讲话；英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在企业峰会上发 表演说；欧洲央行执委科尔发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 32.457 32.742 32.217-32.750 32.742 11.26 7.79 司 元太外汇经纪公 32.458 32.741 32.218-32.741 32.741 4.95 3.14 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.070/-0.050 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.090/-0.050 -0.050/-0.020 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)