欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，市场预期欧美政策维持宽松

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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德国10年期公债收益率 几无变动，报0.55%。该指标公债往往追随美国公债走势，但会因欧洲央行将进一步放松政策的预期而承压。
美国的货币政策能对欧洲产生直接影响。美国升息预期降温令欧元兑美元走强，打击欧洲通胀前景，并强化欧洲央行未来可能推出更多购债刺激措施的预期。
欧元区货币市场走势也暗示，欧洲央行未来一年调降存款利率的可能性为50%，尽管欧洲央行总裁德拉吉在一年前表示，无法进一步调降指标利率 。
西班牙周四稍晚将标售30-40亿欧元2018、2015和2030年到期的公债，对欧洲央行将放松政策的预期料将确保标售获得踊跃认购。
法国周四也将标售公债。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 蔡美珍/汪红英；审校 高琦)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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