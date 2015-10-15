欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，市场预期欧美政策维持宽松

德国10年期公债收益率 几无变动，报0.55%。该指标公债往往追随美国公债走势，但会因欧洲央行将进一步放松政策的预期而承压。

美国的货币政策能对欧洲产生直接影响。美国升息预期降温令欧元兑美元走强，打击欧洲通胀前景，并强化欧洲央行未来可能推出更多购债刺激措施的预期。

欧元区货币市场走势也暗示，欧洲央行未来一年调降存款利率的可能性为50%，尽管欧洲央行总裁德拉吉在一年前表示，无法进一步调降指标利率 。

西班牙周四稍晚将标售30-40亿欧元2018、2015和2030年到期的公债，对欧洲央行将放松政策的预期料将确保标售获得踊跃认购。

法国周四也将标售公债。(完)

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