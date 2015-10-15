中港个股：工行墨西哥子行揭牌成立，为该国第一家中资银行

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月15日 - 中国以市值计最大银行--工商银行 的墨西哥子行正式揭牌成立，这是墨西哥第一家中资银行。至此，工行已在阿根廷、巴西、秘鲁和墨西哥四个拉美国家设立了营业机构，形成了较为完备的拉美地区服务网络。
工行新闻稿表示，工银墨西哥成立后，将充分利用前期积累的业务基础和新的牌照功能，为中资企业在墨投资兴业提供综合金融服务便利，并广泛开展与墨西哥金融同业的合作。
“墨西哥是拉美第二大经济体，也是拉美十余年来发展最为持续稳健的新兴经济体，它衔接北美自贸区和拉美经济区，具有重要的战略地位。”工行表示。
截至目前，工商银行的境外网络已经覆盖全球42个国家和地区，分支机构达到400家，同时还通过参股南非标准银行间接延伸至20个非洲国家。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”