中港个股：工行墨西哥子行揭牌成立，为该国第一家中资银行

路透北京10月15日 - 中国以市值计最大银行--工商银行 的墨西哥子行正式揭牌成立，这是墨西哥第一家中资银行。至此，工行已在阿根廷、巴西、秘鲁和墨西哥四个拉美国家设立了营业机构，形成了较为完备的拉美地区服务网络。

工行新闻稿表示，工银墨西哥成立后，将充分利用前期积累的业务基础和新的牌照功能，为中资企业在墨投资兴业提供综合金融服务便利，并广泛开展与墨西哥金融同业的合作。

“墨西哥是拉美第二大经济体，也是拉美十余年来发展最为持续稳健的新兴经济体，它衔接北美自贸区和拉美经济区，具有重要的战略地位。”工行表示。

截至目前，工商银行的境外网络已经覆盖全球42个国家和地区，分支机构达到400家，同时还通过参股南非标准银行间接延伸至20个非洲国家。（完）