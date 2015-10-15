企业并购：FamilyMart将换股收购UNY，打造日本第二大便利连锁店

路透东京10月15日 - 日本FamilyMart 将透过换股，以14亿美元收购规模较小的同业UNY Group Holdings ，若交易完成，将成为以营收计全日本第二大便利超商运营商，仅次于Seven & I控股 。

经过数月磋商后，两家公司周四表示，已就明年9月完成合并达成基本共识，UNY与FamilyMart换股比例为1:0.138。合并后以FamilyMart之实体继续营运。

根据换股比率及FamilyMart周四收盘价，UNY估值为每股731.4日圆，相当于溢价4.9%收购。他们表示，UNY将于8月29日下市；UNY股价周四挫跌5%至697日圆。

双方在3月同意就2016年完成合并的目标展开协商。FamilyMart目前为日本第三大便利超商运营商，UNY旗下则拥有Circle K Sunkus。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)