企业并购：FamilyMart将换股收购UNY，打造日本第二大便利连锁店

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月15日 - 日本FamilyMart 将透过换股，以14亿美元收购规模较小的同业UNY Group Holdings ，若交易完成，将成为以营收计全日本第二大便利超商运营商，仅次于Seven & I控股 。
经过数月磋商后，两家公司周四表示，已就明年9月完成合并达成基本共识，UNY与FamilyMart换股比例为1:0.138。合并后以FamilyMart之实体继续营运。
根据换股比率及FamilyMart周四收盘价，UNY估值为每股731.4日圆，相当于溢价4.9%收购。他们表示，UNY将于8月29日下市；UNY股价周四挫跌5%至697日圆。
双方在3月同意就2016年完成合并的目标展开协商。FamilyMart目前为日本第三大便利超商运营商，UNY旗下则拥有Circle K Sunkus。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”