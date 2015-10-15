《路透晚报》--10月15日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高，因投资者转而青睐防御类股票

周四收高，因寻求限制风险的投资者买进防御类股票。日经指数收涨1.2%，收报18,096.90点。东证股价指数上涨1.4%至1,490.72点。

--中国股市：沪综指收升2.3%至近两个月新高，资金面相对充裕个股普涨

沪综指收升2.3%至近两个月新高。分析师指出，今日大盘低开高走，市场资金面相对充裕，盘中个股普涨，股指收盘站至3,300点上方。昨日的盘中调整消化了部分获利盘压力，大盘继续依托5日均线延续反弹行情。沪综指收报3,338.07点，涨75.63点或2.32%，此前收盘高点为2015年8月21日3,507.74点。

--香港股市：收涨2.0%，受中国股市上涨及新推刺激举措预期提振

跳涨2%至近两个月高位，归功于中国股市涨势及有关中国政府将新推更多刺激举措的预期升温。恒生指数收盘涨2.0%至22,884.49点，创8月20日以来最高收盘点位。恒生国企指数涨2.1%至10,546.06点。

--汇市：欧元回落，受欧洲央行官员诺沃特尼讲话拖累

美元兑欧元在1.15美元击退欧元的进攻，因欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，有必要采取新的努力刺激欧元区经济，暗示全球增长放缓可能促使欧洲央行向市场注入比之前承诺更多的资金。0810 GMT，欧元兑美元日内下跌0.33%，报1.1438美元，此前最高涨至1.1495，为8月26日以来最高。

--欧元债市：德债收益率盘旋两周低点附近，市场预期欧美政策维持宽松

德国公债收益率(殖利率)守在两周低点附近，上日德债收益率大跌，因美国零售销售及生产者物价数据疲软，加深市场预期美国央行将把升息时间延至明年。0831GMT，10年期德国公债收益率下跌1个基点至0.54%。

--国际油市：布兰特原油徘徊在一周半低点，美国原油因库存增加而下跌

布兰特原油期货徘徊在一周半低点附近，因全球石油持续供过于求打压市场，同时美国油价因国内库存大增而扩大跌势。0833 GMT时，布兰特11月原油期货跌0.23美元，报每桶48.92美元。美国原油期货跌0.45美元，报每桶46.19美元。

--全球金市：金价持于三个半月高点附近，市场押注美联储将推迟升息

继之前四日连续上涨后，金价周四保持在三个半月高点附近，中国和美国经济数据疲软，提升了市场对美联储今年可能不会加息的预期。0836GMT，现货金微跌至1,184.15美元。上日曾攀升至1,190美元，为6月22日以来最高水平。

--金属期市：伦敦期铜接近四周高点，因矿商表示考虑减产

伦敦期铜上涨，距离四周高点咫尺之遥，因有更多矿山表示正在重新考虑生产计划，同时美元走软也支撑铜价。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.58%至每吨5,329.50美元。沪铜收涨0.8%至每吨40,020元人民币(6,304美元)。