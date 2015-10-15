台湾经济：2015年经济成长率下修至0.9%，不保1%--中经院

路透台北10月15日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周四表示，预估今年第三季台湾经济为负成长2.11%，全年经济成长率不保〞1%〞，估仅成长0.9%。

中经院经济展望中心主任彭素玲表示，就今年实质GDP成长来源观察，内需是经济成长主要贡献来源，尤其是民间消费实质成长2.75%，对经济成长贡献1.48个百分点。

应邀评论的主计总处处长蔡鸿坤则说，金融海啸之后，全球经济成长率普遍偏低。

〞大家的复苏很淡定，经济成长进入新平庸时代，〞蔡鸿坤说。

他也表示，台湾内部经济成长发生质变，出口表现不佳，民间消费倒还可以。值得注意的是，上半年的台湾人去日本、欧洲大肆采购，旅游输出--这在民间消费是加项，但在劳务输入是一个减项。

中经院最新预估中，台湾2015年经济成长率为0.9%，其中民间消费估年增2.75%，民间投资增1.43%，财货与服务的输出为年增0.46%，财货与服务的输入是年增1.40%。今年的消费者物价指数(CPI)估年减0.46%。