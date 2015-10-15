中国房地产：三季度全国住宅地价同比增速一年半来首次回升--国土部

路透北京10月15日 - 中国楼市回暖已开始向土地市场传递。中国国土资源部中国土地勘测规划院最新报告显示，2015年第三季度全国主要监测城市住宅地价同比增速较上季度上升，为一年半以来首次。

据国土部周四发布的对105个主要城市第三季度地价监测结果，除商服地价同比增速持续放缓外，综合、住宅、工业地价同比增速均由降转升。

三季度，全国主要监测城市地价总体水平为3,606元/米²，其中住宅地价为5,421元/米²，同比增长3.41%，较上一季度上升0.7个百分点，也是2014年一季度来首次加快增速。

“整体来看，政策组合效应显化，三季度楼市延续了分化、回暖的态势，传导效应促使供需紧张热点城市的土地市场升温，北京、上海、厦门等多个热点城市在三季度有高价宗地成交，但供过于求的二、三线城市土地市场尚无明显改观。”报告指出。

分类看，三季度，住宅地价环比增速继续上升，增幅超过商服、工业地价，一线城市环比增速远超过二、三线城市，在土地资源稀缺程度、产业集聚和人口流动等因素的影响下，不同类城市之间分化更加明显。

数据显示，全国主要监测城市综合、商服、住宅、工业地价环比增速依次为0.90%、0.69%、1.16%、0.67%，商服、工业地价环比增速分别较上一季度下降0.25和0.13个百分点；住宅地价环比增速则保持微升，较上一季度提高0.15个百分点。

在土地供应方面，土地供应总量环比涨幅较上一季度有所扩大，同比自去年一季度以来首次上涨；商服、住宅、工矿仓储三类经营性建设用地供应量环比增速均为2014年以来的最高值。

报告预计，四季度，在宏观政策宽松、结构调整持续的背景下，经济稳中向好的格局不变，地价整体亦将保持稳中略升的态势；供需紧张、市场活跃的热点城市吸引投资能力加强，量价上涨动力进一步积聚。

中国指数研究院提供的数据显示，9月百城住宅均价环比涨幅收窄至0.28%，同比涨幅则扩大至1.36%。预计房企“银十”销售旺季争取最大去化，加之“降首付”效应影响，10月住宅供求或将继续升温，百城价格指数仍将平稳上涨。

中国房地产市场近日再迎宽松政策，不实施限购政策的城市，居民首套房贷首付比例自三成调降至25%。分析人士认为，此举有利于释放购房需求，带动楼市成交，对于迟迟未有起色的房地产投资也有一定助推作用。（完）

浏览报告原文，请点选 here (发稿 宿泱韫；审校 张喜良)