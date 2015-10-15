路透伦敦10月15日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周三上涨并升穿我们的阻力位(现转为支撑位)1.1450。突破该区域可能触发涨势进一步延伸，上探我们的下一阻力位1.1520。整体趋势方面，鉴于汇价目前略低于1.1500心理区域，建议稍安勿躁，等明确升穿该区域后方可确立看涨态势。

美元/日圆：周三下滑并跌穿关键支撑位(现转为阻力位)119.20。跌势在支撑位118.60止住。进一步跌穿该区域可能会触发更大下行空间，或下探我们的下一支撑位117.50。我认为，从116.00区域回升只是在整理，预计汇价在可预见的未来将退出短期横盘状态，转而下行。

英镑/美元：周三受整体强劲的英国就业报告提振下大涨，在略低于1.5500处遇阻，并冲击8月25日高点以来下降趋势线。只有突破这些点位才能触发进一步涨势并有望挑战我们的下一阻力位1.5540。我们预计汇价将先向支撑位1.5420回落，然后多头将再度发力拉升。我目前对汇价整体前景维持中性看法。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1437 1.1473 -0.31 -5.46 1.2097

美元/日圆 118.36 118.82 -0.39 -0.92 119.68

欧元/日圆 135.39 136.31 -0.67 -6.77 144.77

美元/瑞郎 0.9502 0.9490 0.13 -4.42 0.9941

英镑/美元 1.5464 1.5473 -0.06 -0.70 1.5573

美元/加元 1.2885 1.2936 -0.39 10.91 1.1618

澳元/美元 0.7344 0.7296 0.66 -10.09 0.8168

新西兰元/美元 0.6865 0.6783 1.21 -11.95 0.7797

欧元/瑞郎 1.0867 1.0892 -0.23 -9.64 1.2026

欧元/英镑 0.7395 0.7410 -0.20 -4.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2968 9.3041 -0.08 -1.19 9.4688

美元/挪威克朗 8.0636 8.0707 -0.09 7.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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