纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月15日 - 以下为IRONFX分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：周三上涨并升穿我们的阻力位(现转为支撑位)1.1450。突破该区域可能触发涨势进一步延伸，上探我们的下一阻力位1.1520。整体趋势方面，鉴于汇价目前略低于1.1500心理区域，建议稍安勿躁，等明确升穿该区域后方可确立看涨态势。
美元/日圆：周三下滑并跌穿关键支撑位(现转为阻力位)119.20。跌势在支撑位118.60止住。进一步跌穿该区域可能会触发更大下行空间，或下探我们的下一支撑位117.50。我认为，从116.00区域回升只是在整理，预计汇价在可预见的未来将退出短期横盘状态，转而下行。
英镑/美元：周三受整体强劲的英国就业报告提振下大涨，在略低于1.5500处遇阻，并冲击8月25日高点以来下降趋势线。只有突破这些点位才能触发进一步涨势并有望挑战我们的下一阻力位1.5540。我们预计汇价将先向支撑位1.5420回落，然后多头将再度发力拉升。我目前对汇价整体前景维持中性看法。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1437 1.1473 -0.31 -5.46 1.2097
美元/日圆 118.36 118.82 -0.39 -0.92 119.68
欧元/日圆 135.39 136.31 -0.67 -6.77 144.77
美元/瑞郎 0.9502 0.9490 0.13 -4.42 0.9941
英镑/美元 1.5464 1.5473 -0.06 -0.70 1.5573
美元/加元 1.2885 1.2936 -0.39 10.91 1.1618
澳元/美元 0.7344 0.7296 0.66 -10.09 0.8168
新西兰元/美元 0.6865 0.6783 1.21 -11.95 0.7797
欧元/瑞郎 1.0867 1.0892 -0.23 -9.64 1.2026
欧元/英镑 0.7395 0.7410 -0.20 -4.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2968 9.3041 -0.08 -1.19 9.4688
美元/挪威克朗 8.0636 8.0707 -0.09 7.92 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”