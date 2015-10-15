金属期市：伦敦期铜接近四周高点，因矿商表示考虑减产

美国经济数据喜忧参半，打压年内升息可能性。

0753GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.3%至每吨5,315美元，守住上日0.5%的涨幅，并且接近一周前所及三周高位5,356美元。

LME期镍 涨1.4%，期铅 涨0.7%，受减产可能性激励。

上海期货交易所期铜合约 涨0.8%，至每吨40,020元人民币。沪锡 涨1.6%。

路透综合50家机构预测中值结果显示，预计中国第三季GDP增速跌至6.8%，将为全球金融危机以来最低，政府面临推出更多刺激措施的压力。

美国9月零售销售仅微幅增长，生产者物价录得八个月来最大降幅，对美联储年内会否升息的疑虑日益加深，给金属价格带来支撑。

供应面，智利第二大铜矿Collahuasi继之前宣布减产后，已推迟扩张计划。该铜矿归英美资源集团 和嘉能可 所有。

全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)亦表示，由于铜价下跌对公司业绩造成拖累，将需重新考虑或推迟扩张项目。

今年厄尔尼诺气候现象料为近20年来最强烈，业内消息人士称，未来几个月看来将会给铜矿开采造成打击，但应该能够提振2016年铝土矿、镍矿和锡的生产。(完)

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