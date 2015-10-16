台湾货币市场：10月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北10月16日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期572.5亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)6,735.6亿台币： 10/19 524.0亿台币 10/20 5,479.5亿台币 10/21 1,458.3亿台币 10/22 1,917.5亿台币 10/23 646.5亿台币 10/26 293.50亿台币 10/27 31.0亿台币 10/28 5,270.5亿台币 10/29 1,236.2亿台币 10/30 262.6亿台币 11/02 2,727.0亿台币 11/03 6,889.0亿台币 --公债还本付息共17.5亿台币。 10/19 90甲7期14息 17.5亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --10/26：财政部发行104/14期20年公债，金额预定300亿台币，21日标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)