英国金融：根据央行计画，银行恐需增持33亿英镑资本来设立防护网

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
英国大型银行业者自2019年起必须将国内零售银行业务独立出来，成为自行治理及融资的实体。
银行业者担心，若过于严格实施相关规定，将会使其失去旗下业务很大一部分的控制权，且将无法把资金从受保护事业移回母公司。英国央行则表示，受到保护的事业将可以与母集团共享重要的功能，例如科技及法务资源等。
这些银行业规定将自2019年实施，受到影响的银行为存款超过250亿英镑的银行，预料包括汇丰 、莱斯银行集团 、巴克莱 、苏格兰皇家银行 、英国西班牙国际银行集团 以及英国合作银行(Co-operative Bank)等六家银行将受新法规范。
银行业者多致力于在新法上路前一年、也就是2018年初开始运行防护网。这些业者如何设计及防务措施，也将使他们被迫大举改变其业务模式。(完) (编译 张明钧/郑茵 审校 陈宗琦/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”