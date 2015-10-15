英国金融：根据央行计画，银行恐需增持33亿英镑资本来设立防护网

英国大型银行业者自2019年起必须将国内零售银行业务独立出来，成为自行治理及融资的实体。

银行业者担心，若过于严格实施相关规定，将会使其失去旗下业务很大一部分的控制权，且将无法把资金从受保护事业移回母公司。英国央行则表示，受到保护的事业将可以与母集团共享重要的功能，例如科技及法务资源等。

这些银行业规定将自2019年实施，受到影响的银行为存款超过250亿英镑的银行，预料包括汇丰 、莱斯银行集团 、巴克莱 、苏格兰皇家银行 、英国西班牙国际银行集团 以及英国合作银行(Co-operative Bank)等六家银行将受新法规范。