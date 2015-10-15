《全球汇市》欧元回落，受欧洲央行官员诺沃特尼讲话拖累

“总体来说美元全面走软仍是主要市场基调，因市场已经排除今年升息可能，”法兰克福德国商业银行汇率分析师Thu Lan Nguyen表示。

“我认为未来数周没有什么会改变这样的局面。”

多位亚洲交易商表示，日圆涨势受限，因有人揣测日本央行可能采取进一步的刺激措施，以提振萎靡的经济复苏。

一份路透调查显示，日本制造业信心连续第二个月恶化，并料将进一步下滑，经济衰退的疑虑将愈加挥之不去，也令决策官员面临给经济提供支撑的压力。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1453 1.1473 -0.17 -5.32 1.2097

美元/日圆 118.35 118.82 -0.40 -0.93 119.68

欧元/日圆 135.56 136.31 -0.55 -6.65 144.77

美元/瑞郎 0.9489 0.9490 -0.01 -4.55 0.9941

英镑/美元 1.5487 1.5473 0.09 -0.55 1.5573

美元/加元 1.2877 1.2936 -0.46 10.84 1.1618

澳元/美元 0.7361 0.7296 0.89 -9.88 0.8168

新西兰元/美元 0.6870 0.6783 1.28 -11.89 0.7797

欧元/瑞郎 1.0871 1.0892 -0.19 -9.60 1.2026

欧元/英镑 0.7393 0.7410 -0.23 -4.67 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2969 9.3041 -0.08 -1.19 9.4688

美元/挪威克朗 8.0463 8.0707 -0.30 7.69 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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