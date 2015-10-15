中港个股：中石化涪陵页岩气田探明储量增两倍至3,800亿立方米

路透香港10月15日 - 中国石油化工集团周四称，旗下重庆涪陵页岩气田的总探明储量扩大至3,806亿立方米，约为原来的三倍；以面积计成为除北美外世界最大页岩气田。

中石化集团在一份声明中称，经国土资源部油气储量评审办公室组织专家评定，涪陵页岩气田焦石坝区块新增探明储量2,739亿立方米，令总探明储量增加到3,806亿立方米。

“含气面积扩大到383.54平方千米，成为全球除北美之外最大的页岩气田。”集团指出，新探明储量为2017年底建成100亿立方米产能奠定了坚实的基础。

目前，涪陵页岩气田日产气超1,000万立方米，可满足2,000多万户家庭用气需求。

中石化集团为中国石化 的母公司。中石化此前称，预计涪陵页岩气项目今年建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。（完）