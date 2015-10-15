中港个股：中石化涪陵页岩气田探明储量增两倍至3,800亿立方米

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月15日 - 中国石油化工集团周四称，旗下重庆涪陵页岩气田的总探明储量扩大至3,806亿立方米，约为原来的三倍；以面积计成为除北美外世界最大页岩气田。
中石化集团在一份声明中称，经国土资源部油气储量评审办公室组织专家评定，涪陵页岩气田焦石坝区块新增探明储量2,739亿立方米，令总探明储量增加到3,806亿立方米。
“含气面积扩大到383.54平方千米，成为全球除北美之外最大的页岩气田。”集团指出，新探明储量为2017年底建成100亿立方米产能奠定了坚实的基础。
目前，涪陵页岩气田日产气超1,000万立方米，可满足2,000多万户家庭用气需求。
中石化集团为中国石化 的母公司。中石化此前称，预计涪陵页岩气项目今年建成50亿立方米产能规模，至2017年扩大至100亿立方米。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”