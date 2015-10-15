中国外汇：人民币事实上已是国际货币，没有长期贬值的基础--央行专家

路透北京10月15日 - 中国人民银行金融研究所所长姚余栋周四称，目前人民币是事实上的国际货币，且是强势货币。人民币没有长期贬值压力，也没有错配风险。

他在上海举行的人民币国际化和汇率改革研讨会上指出，人民币金融改革还在努力推动。2014年沪港通已经推出，也比较成功，所以人民币资本项目可兑换并不遥远。

“不管IMF怎么看，就我个人的观点，人民币已经事实上是一个国际货币。”姚余栋称。

他并强调，从实体经济来说，中国外汇储备比较充裕，外债余额非常小，顺差大，外债小，根本没有错配风险，人民币也没有长期贬值的基础。

他解释称，有这样一个逻辑，全球经济如果有流动性短缺问题，那么按理论一定是占优货币升值。人民币事实上已经是国际货币，在这种情况下人民币就是强势货币。