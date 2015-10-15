更新版 1-中国汇市：人民币微幅收升，成交有所放大但仍无趋势性方向

* 人民币随中间价微收升，离岸在岸价差不大 * 美元大跌提振人民币人气，成交有所放大 * 人民币仍存贬值预期，反弹空间有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海10月15日 - 人民币兑美元即期 周四随中间价微幅收升。交易员称 ，美联储加息预期降温，国际美元下探至七周低点，小幅提振人民币人气，成交量较昨日明 显放大，但疲软的中国经济基本面亦难以支持汇价明显反弹，人民币料延续震荡走势。 他们并指出，人民币加入特别提款权(SDR)篮子货币的时间窗口临近，中国也在加大改 革推进步伐，在这关键时间节点前，汇率将整体保持稳定，不会有趋势性的方向出来。 “今天即期上涨应该跟昨天USD(美元)下跌关系蛮大的，另外fixing(中间价)也有点上 来了，但你说要出方向，那还不太可能，人民币还是有贬值预期的。”一外资行交易员表示 。 华东一商业银行交易员指出，今天成交量有所放大，但价格变动甚微，市场波动太少， 不排除其中有倒量交易的可能，不过汇价整体维稳的格局料不会改变，汇价波动节奏仍在央 行掌控中。 近期央行将再度推进人民币外汇市场改革，亦配合人民币纳入SDR。三位消息人士周三 透露，中国央行拟于近期延长银行间外汇交易时间至23:30，目前收盘时间为16:30。此举将 有助于实现中国外汇市场与国际市场的联动，并达到国际货币基金组织（IMF）的SDR所提出 的人民币汇率境内外汇率一致的要求。 全球汇市方面，美元兑欧元周四在1.15美元击退欧元的进攻，因欧洲央行管理委员会委 员诺沃特尼表示，有必要采取新的努力刺激欧元区经济。 中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3458。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.346 6.3477 0.03% 中间价 6.3402 6.3408 0.01% 成交额 211.5亿美元 158亿美 元 日内波动幅度(pips) 73 日高6.34 日低6.3479 06 今年以来升贬幅度 -2.24% 2005年汇改以来升贬幅度 30.42% 1年期美元/人民币掉期 +1,145 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3492 6.3377 一年期NDF 6.499 6.503 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 黄凯/林高丽)