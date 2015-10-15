中国房地产：物流地产发展空间大，一线城市及成都为最佳投资地--CBRE

路透上海10月15日 - 世邦魏理仕（CBRE）最新发布物流地产投资指南认为，目前中国现代物流设施的供给远落后于日益膨胀的需求，未来发展空间庞大，一线城市（尤其是上海）以及成都是当前中国物流地产的最佳投资目的地。

世邦魏理仕研究部中国区主管、执行董事陈仲伟表示，中国物流地产已基本形成以普洛斯 为首的竞争版图。在融资渠道相对单一的中国市场，后来者若想打破物流地产的竞争格局将任重而道远。

截至今年上半年，在中国的九家主要物流开发商非自用高标准物流设施存量累计仅约2,000万平方米，折合人均面积不到0.015平方米。而美国高标准物流设施存量约3.7亿平米，人均面积达1.17平米。

世邦魏理仕工业及物流服务部中国区高级董事罗瑾表示，“由于供需缺口较大，物流物业市场依旧是资本追逐的热点领域。我们预计在内外资巨头的推动下，国内物流地产市场将迎来更加蓬勃发展的春天。”

近来，机构投资者与大型物流开发商合作的案例不断增多，如GAW Capital Partners和维龙成立合资公司；万科 联手黑石首次宣布成立物流公司。此外，普洛斯于7月宣布设立70亿美元基金布局中国物流市场。

国际物流地产商普洛斯依靠其先发优势在中国市场进行积极扩张。目前，普洛斯在中国拥有185个园区，建成物业达1,180万平方米，规模甚至大于其余八大开发商的总和。报告认为，普洛斯凭借其成熟运营经验积累了大量优质客户，其遍布全国各地的物流网络形成了规模效应，为其项目开发、招商及运营带来了积极影响。