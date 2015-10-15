欧洲汇市：英镑兑美元持稳，前一天录得七个月来最大涨幅

由于英国公布的一系列数据均表现疲软，加上对全球增长的普遍担忧，投资者已将对英国央行升息时间的预期推迟至2016年底。

“英镑(兑美元)得以保持区间波动一段时间，因为对英国升息时间的预期相当类似于对美国的调整，”荷兰合作银行的外汇策略师Jane Foley说。

英镑兑欧元 上涨0.3%至0.7390英镑。欧元兑多数货币下跌，因之前欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行“很明显”需要采取更多措施来刺激欧元区经济。

分析师表示，由于下周之前英国没有重要经济公布，英镑的焦点将放在英国央行决策者的评论。

“就业数据对英镑没有什么持久性影响，薪资增幅数据引发的跌势也是短暂的，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne在一份研究报告中说，并称英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯明日发表谈话，汇率方面评论将受关注。(完)

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