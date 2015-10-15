欧洲汇市：英镑兑美元持稳，前一天录得七个月来最大涨幅

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
由于英国公布的一系列数据均表现疲软，加上对全球增长的普遍担忧，投资者已将对英国央行升息时间的预期推迟至2016年底。
“英镑(兑美元)得以保持区间波动一段时间，因为对英国升息时间的预期相当类似于对美国的调整，”荷兰合作银行的外汇策略师Jane Foley说。
英镑兑欧元 上涨0.3%至0.7390英镑。欧元兑多数货币下跌，因之前欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，欧洲央行“很明显”需要采取更多措施来刺激欧元区经济。
分析师表示，由于下周之前英国没有重要经济公布，英镑的焦点将放在英国央行决策者的评论。
“就业数据对英镑没有什么持久性影响，薪资增幅数据引发的跌势也是短暂的，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne在一份研究报告中说，并称英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯明日发表谈话，汇率方面评论将受关注。(完)
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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