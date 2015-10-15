《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.35%，低于二级料需求尚可

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：220亿元人民币

* 招标时间：周五(16日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行、券商)

* 预测区间：2.30%-2.41%

* 预测均值：2.35%(按各家机构预测值平均)

路透上海10月15日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，继前期现券收益率累积一定跌幅之后，今日市场情绪暂有所缓解，但资金仍宽松局面对一年国债仍有支撑，预计明日国债需求尚可，中标利率低于二级，预测均值为2.35%。

市场人士亦指出，本次招标为一年期国债品种首次纳入承销团投标考核，对需求亦存一定支撑，不过近期资金利率仍相对高位，或为限制近期短债需求不及长债因素之一。

“一年的第一次开始考核，也蛮难预测的，加权看在2.30%左右吧，”上海一银行交易员称，至少不会出现流标情况了，但是短债最近表现不及长债。

国信证券最新定价报告指出，债市利好因素积聚，牛市行情得到进一步巩固强化。市场情绪乐观，短端债券或受到积极影响。不过从近期资金利率持续居高不下的情况看，短端债券利率下行空间或有限，预计本次一年期附息国债的中标利率或略低于二级市场水平。

此前一年期国债一直不纳入承销团任务考核，自近期贴现国债开始纳入考核并滚动发行之后,短期国债招标全部纳入考核。路透9月曾报导，为配合贴现国债发行频次加密，提升国债承销商参与度，财政部四季度起拟将贴现国债也纳入承销商投标考核范围。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.4084%。

明日招标新债为为今年为财政部今年第24期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

该期国债自10月19日开始计息，到期一次还本付息。招标结束至10月21日进行分销，10月23日起上市交易。发行手续费为承销面值的0.05%。