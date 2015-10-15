潘基文呼吁欧盟在移民问题上继续保持团结--报导

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透罗马10月15日 - 联合国秘书长潘基文周四呼吁欧盟继续齐心协力处理二战以来最严重的移民危机，并对欧盟做出的努力提出赞扬，他将移民称为全球现象。
“我希望欧盟以及意大利继续展现全球团结，”潘基文在接受意大利报纸《晚邮报》（Corriere della Sera）采访时说道。
“这个话题对欧洲尤其重要，我对欧盟在各国重新分配难民份额问题上达成初步共识表示欢迎……移民现在是全球现象。”
潘基文还敦促以色列与巴基斯坦立即回到谈判上来，称他近几天与双方的领导人都进行了沟通。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”