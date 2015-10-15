潘基文呼吁欧盟在移民问题上继续保持团结--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透罗马10月15日 - 联合国秘书长潘基文周四呼吁欧盟继续齐心协力处理二战以来最严重的移民危机，并对欧盟做出的努力提出赞扬，他将移民称为全球现象。

“我希望欧盟以及意大利继续展现全球团结，”潘基文在接受意大利报纸《晚邮报》（Corriere della Sera）采访时说道。

“这个话题对欧洲尤其重要，我对欧盟在各国重新分配难民份额问题上达成初步共识表示欢迎……移民现在是全球现象。”

潘基文还敦促以色列与巴基斯坦立即回到谈判上来，称他近几天与双方的领导人都进行了沟通。（完）