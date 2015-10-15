欧洲个股：汇丰控股伦敦投行部门的合同工被降薪10%--知情人士

路透伦敦10月15日 - 据知情人士称，汇丰控股 伦敦投资银行部门的合同工被降薪10%，这是汇丰成本削减计划的一部分。

英国泰晤士报周四报导了降薪的消息，称该政策适用于环球投行部门(Global Banking & Markets)的所有合同工。

“作为环球投行部门的一项例行做法，我们会定期评估合同工的薪资，以确保与市场保持一致，并控制成本，”汇丰控股在一则公告中称。