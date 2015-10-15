欧洲个股：汇丰控股伦敦投行部门的合同工被降薪10%--知情人士

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透伦敦10月15日 - 据知情人士称，汇丰控股 伦敦投资银行部门的合同工被降薪10%，这是汇丰成本削减计划的一部分。
英国泰晤士报周四报导了降薪的消息，称该政策适用于环球投行部门(Global Banking & Markets)的所有合同工。
“作为环球投行部门的一项例行做法，我们会定期评估合同工的薪资，以确保与市场保持一致，并控制成本，”汇丰控股在一则公告中称。
此次降薪不涉及汇丰控股的正式员工。(完) (编译 汪红英；审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”