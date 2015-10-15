台湾金融：金管会宣布明起将有价证券最低融券保证金成数由120%调回90%

路透台北10月15日 - 台湾金管会周四称，为尽早恢复证券市场正常运作，决定自周五起将上市柜有价证券最低融券保证金成数由120%调整回90%，并停止扩大补缴差额担保品范围措施。

金管会新闻稿并指出，为维持证券交易市场秩序及稳定，从8月13日起实施上市柜有价证券最低融券保证金成数由90%调整为120%，明日起则将调回至原有水准。

金管会认为，监于国内外经济情势及国外主要证券市场已逐步回稳，金管会已自9月21日起恢复平盘以下得融券及借券卖出，明起再将最低融券保证金成数由120%调整为90%。

金管会也表示，将持续注意证券市场交易状况，了解内外部经济金融情势变化，适时推动相关措施。