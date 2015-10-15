台湾金融：金管会宣布明起将有价证券最低融券保证金成数由120%调回90%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北10月15日 - 台湾金管会周四称，为尽早恢复证券市场正常运作，决定自周五起将上市柜有价证券最低融券保证金成数由120%调整回90%，并停止扩大补缴差额担保品范围措施。
金管会新闻稿并指出，为维持证券交易市场秩序及稳定，从8月13日起实施上市柜有价证券最低融券保证金成数由90%调整为120%，明日起则将调回至原有水准。
金管会认为，监于国内外经济情势及国外主要证券市场已逐步回稳，金管会已自9月21日起恢复平盘以下得融券及借券卖出，明起再将最低融券保证金成数由120%调整为90%。
金管会也表示，将持续注意证券市场交易状况，了解内外部经济金融情势变化，适时推动相关措施。
台湾股市周四收涨近1%，至两个半月新高。分析师表示，由于美国推迟升息的预期升温，带动台股随亚股全面劲扬，且美国费城半导体指数上日收高也激励台积电等半导体族群走强，有助于大盘指数续探高位；惟指数逢高仍见调节卖需，稍有收敛终场升幅。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”