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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 18:02 BJT

台湾金融：金管会宣布明起将有价证券最低融券保证金成数由120%调回90%

路透台北10月15日 - 台湾金管会周四称，为尽早恢复证券市场正常运作，决定自周五起将上市柜有价证券最低融券保证金成数由120%调整回90%，并停止扩大补缴差额担保品范围措施。

金管会新闻稿并指出，为维持证券交易市场秩序及稳定，从8月13日起实施上市柜有价证券最低融券保证金成数由90%调整为120%，明日起则将调回至原有水准。

金管会认为，监于国内外经济情势及国外主要证券市场已逐步回稳，金管会已自9月21日起恢复平盘以下得融券及借券卖出，明起再将最低融券保证金成数由120%调整为90%。

金管会也表示，将持续注意证券市场交易状况，了解内外部经济金融情势变化，适时推动相关措施。

台湾股市周四收涨近1%，至两个半月新高。分析师表示，由于美国推迟升息的预期升温，带动台股随亚股全面劲扬，且美国费城半导体指数上日收高也激励台积电等半导体族群走强，有助于大盘指数续探高位；惟指数逢高仍见调节卖需，稍有收敛终场升幅。 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)

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