背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月15日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。
据渣打银行的统计资料，2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元人民币(901.1亿美元)，渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。
以下为路透整理的2013年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表，（人民币CD除外）：
（由公司发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点 *2015.8 海航集团 4.5 9.25 香港
（HNA Tourism Group Co Ltd） *2015.8 加拿大出口发展 8.0 3.53 加拿大
（Export Development Canada） *2015.7 康师傅控股有限公司 10 4.375 3 香港 *2015.7 恒天然合作社集团 8.0 4.5 10 新西兰 *2015.6 Mongolia 10.0 7.5 3 蒙古 *2015.6 恒天然合作社集团 10.0 4.0 5 新西兰 *2015.6 海口美兰国际机场 6.0 7.25 3 香港 *2015.6 Mitr Phol Sugar Corp Ltd 1.26 5.0 3 泰国 *2015.6 联想集团有限公司 40.0 4.95 5 香港
2015.4 海通国际 2.7 4.5 1 香港
2015.4 中国新城镇发展公司 13 5.5 3
2015.3 QNB Finance Ltd 1.6 5.38 3 开曼群岛
2015.3 ITNL Offshore Two Pte Ltd 6.8 7.5 3 新加坡
2015.2 中银航空租赁私人有限公司 2.5 4.7 5 新加坡
（BOC Aviation Pte. Ltd.)
2015.2 金紫荆投资控股有限公司 3.0 6.5 3 香港
（GOLDEN BAUHINIA Invest Co Ltd）
2015.2 Korea Expressway Corp 9.0 4.45 3 韩国
2015.2 大连港股份有限公司 8.0 4.5 3 香港
2015.2 Asia Pac Ports Dvlp Co Ltd 8 4.5 3 英属维尔京群岛
2015.1 法国社会保障 30.0 3.8 3 法国
债务管理基金(CADES)
2015.1 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 法国
（由金融机构发行）
日期 发债主体 发债额（亿元） 息率（%） 年期 发债地点
*2015.10 中国农业银行 6 4.15 2 伦敦 *2015.10 中国建设银行 10 4.3 2 伦敦 *2015.9 法国农业信贷银行 8 4.2 5 法国 *2015.8 第一海湾银行 2.3 4.5 3 阿拉伯联合酋长国 *2015.8 韩国产业银行 12.0 4.1 3 韩国 *2015.8 高盛 5.2 4.3 美国 *2015.8 印度进出口银行（伦敦分行） 3.0 4.48 英国
（EXIM India-London Branch ） *2015.8印度进出口银行（伦敦分行） 3.0 4.6 5 英国
（EXIM India-London Branch ） *2015.8 亚洲开发银行 1.5 3.5 5 菲律宾 *2015.8 韩国进出口银行 10.0 4.1 韩国 *2015.8 法国东方汇理银行 7.0 4.2 法国 *2015.8 韩国产业银行 12.0 4.1 3 韩国 *2015.8 摩根士丹利 0.8 4.4 3 美国 *2015.8 摩根士丹利 4.8 4.4 5 美国 *2015.7 劳埃德银行 0.65 4.1 3 英国
（Lloyds TSB Bank PLC ） *2015.7 联昌国际银行 1.1 4.25 3 马来西亚 *2015.7 新韩银行 12.0 4.2 3 韩国 *2015.7 加拿大丰业银行 1.5 4.05 5 加拿大
（Bank of Nova Scotia ） *2015.7 加拿大丰业银行 1.3 4.0 4 加拿大
（Bank of Nova Scotia） *2015.7 Rosy Capital Global Ltd 13.0 5.25 3 英属维尔京群岛 *2015.7 韩国进出口银行 10.0 4.1 3 韩国 *2015.7 劳埃德银行 1.0 4.4 5 英国 *2015.7 劳埃德银行 2.0 4.15 3 英国 *2015.7 澳洲联邦银行 3.3 4.1 4 澳大利亚 *2015.7 韩国进出口银行 3.0 4.1 3 韩国 *2015.7 韩国进出口银行 1.37 4.1 3 韩国 *2015.7 韩国产业银行 1.38 4.05 3 韩国 *2015.7 摩根士丹利 5.0 4.02 5 美国 *2015.7 富庆投资管理有限公司 10.0 4.85 3 香港 *2015.7 IFC 3.64 2.0 2 美国 *2015.7 韩国产业银行 1.0 3.91 3 韩国 *2015.7 德意志银行（新加坡） 7.8 4.0 5 新加坡 *2015.7 ICICI Bank Ltd - Dubai Branch 0.5 4.0 3 阿拉伯联合酋长国 *2015.7 澳洲联邦银行 3.0 2 澳大利亚 *2015.7 韩国产业银行 3.0 3.78 4 韩国 *2015.6 澳洲联邦银行 3.0 2 澳大利亚 *2015.6 中国银行 （阿布扎比） 20.0 3.6 2 阿拉伯联合酋长国 *2015.6 中国银行 （东京分行） 0.51 0.0 1 日本 *2015.6 德意志银行（新加坡） 7.8 4.04 5 新加坡 *2015.6 Unican Ltd 10.0 5.15 3 英属维尔京群岛 *2015.6 法国东方汇理银行 9.6 4.0 5 法国 *2015.6 卡特彼勒财经服务集团 10.0 3.55 3 美国
（Caterpillar Finl Svcs Corp） *2015.6 金融街控股 15.0 5.55 3 中国 *2015.6 劳埃德银行 3.0 3.78 5 英国 *2015.6 工银金融租赁有限公司 15.0 3.9 3 中国 *2015.6 韩国産业银行 10.0 3.55 3 韩国
（Korea Development Bank） *2015.6 中国银行（香港） 1.5 0.0 1 香港 *2015.6 韩国进出口银行 12.5 3.6 3 韩国 *2015.6 九龙仓第一金融有限公司 3.0 4.05 5 香港
（Wharf Finance (No 1) Ltd ） *2015.6 阿联酋迪拜私营银行 1.5 4.65 5 阿拉伯联合酋长国
（Emirates NBD Bank PJSC ） *2015.5 法国兴业银行 12.0 10 法国 *2015.5 西证国际证券股份有限公司 15.0 6.45 3 香港
2015.5 海通国际证券集团有限公司 3.3 3.8 1 香港
2015.5 德意志银行（新加坡） 4.3
2015.4 海通国际证券集团有限公司 4.5
2015.4 中国工商（银行）亚洲 4.1
2015.4 工银亚洲 1.5 4.1 1 香港
2015.4 First Gulf Bank PJSC 4 5 3 阿拉伯联合酋长国
2015.4 Nomura Intl Funding Pte Ltd 6.75 5 5 新加坡
2015.4 建设银行香港分行（无息债） 2 0 1 香港
2015.4 建设银行香港分行（无息债） 1.87 0 1 香港
2015.3 卡塔尔国家银行 1.9 5.1 3 卡塔尔
2015.3 ITNL Offshore Two Pte Ltd 6.8 7.5 3 新加坡
2015.3 韩亚银行 5.5 4.6 3 韩国
2015.3 法国BPCE银行集团 7.5 5.75 10 法国
2015.3 中美洲经济合作银行（CABEI） 8 4.75 3 洪都拉斯
2015.3 韩国进出口银行（KEXIM） 3 4.79 4 韩国
2015.3 澳大利亚国民银行（NAB） 1 4.85 3 澳大利亚
2015.3 澳大利亚国民银行（NAB） 0.59 4.7 3 澳大利亚
2015.3 韩国友利银行 5.5 4.5 3 韩国
2015.3 韩国友利银行 2 4.6 3 韩国
2015.3 澳洲联邦银行 1.87 4.54 3 澳大利亚
2015.3 澳洲联邦银行 1.5 4.7 3 澳大利亚
2015.3 澳洲联邦银行 1 4.84 3 澳大利亚
2015.3 Intesa Bank Ireland PLC 4.25 5.25 3 爱尔兰
2015.3 阿布扎比国民银行（NBAD） 2 4.79 5 阿联酋
2015.3 法国兴业银行台北 10 4.03 3 台湾
2015.3 高盛集团（Goldman Sachs） 9.4 4.55 4 美国
2015.3 法国巴黎银行 14.93 5 10 法国
2015.3 金英证券 2.05 4.12 5 新加坡
（Maybank Kim Eng Holdings Ltd）
2015.3 高盛集团（Goldman Sachs） 5.25 4.7 12 美国
2015.3 麦格理银行 6 4.4 5 澳大利亚
(Macquarie Bank Ltd)
2015.3 德国复兴信贷银行 12.5 4.25 3 德国
(KFW Bankengruppe)
2015.3 建设银行香港分行（无息债） 3.5 0 1 香港
2015.3 澳洲联邦银行 10.0 5.15 10 澳大利亚
2015.3 德意志银行台北分行 9.92 4 3 台湾
2015.3 泰国军人银行 6.0 5.5 3 开曼群岛
（Thai Military Bank (Cayman Is)）
2015.2 建银亚洲 1.0 4.0 1 香港
2015.2 澳洲联邦银行 2.6 1.0 1 澳大利亚
2015.2 荷兰合作银行（Rabobank） 1.0 5.0 5 荷兰
2015.2 韩国产业银行（KDB） 2.0 3.0 3 韩国
2015.2 亚洲开发银行 2.5 3.2 4 菲律宾
2015.2 海通国际 2.0 4.5 3 香港
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.1 4.32 1 韩国
2015.2 中国农业银行(无息债) 5.0 0 1 香港
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.46 5 韩国
2015.2 韩国进出口银行（KEXIM） 10.0 4.4 5 韩国
2015.2 德意志银行新加坡 9.32 4.0 3 新加坡
2015.1 德国复兴信贷银行 16.0 4.85 10 德国
(KFW Bankengruppe)
2015.1 西太平洋银行 10.0 4.85 10 澳大利亚
（Westpac Banking Corp）
2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 5.0 4.20 7 韩国
2015.1 韩国进出口银行（KEXIM） 3.0 4.05 5 韩国
2015.1 澳新银行 25.0 4.75 10 澳大利亚
2015.1 建银亚洲（无息债） 2.83 0 1.5 香港（完） (整理 赵红梅；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”