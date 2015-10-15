背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港10月15日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来，离岸人民币债券发展步伐日渐加快，债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港，拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。