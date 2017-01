背景资料：离岸人民币债券主要发行情况一览

路透香港10月15日 - 自2007年7月第一支人民币债券在香港发行以来,离岸人民币债券发展步伐日渐加快,债券品种亦日趋丰富。发行市场也由香港,拓展至台湾(宝岛债)、新加坡(狮城债)、伦敦、悉尼、澳大利亚等多地。

据渣打银行的统计资料,2014年离岸人民币债券发行量达到5,640亿元人民币(901.1亿美元),渣打预估今年发行量降至4,800-5,000亿元人民币。

以下为路透整理的2013年以来在全球市场发行的主要人民币债券一览表,(人民币CD除外):

(由公司发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 发债地点 *2015.8 海航集团 4.5 9.25 香港

(HNA Tourism Group Co Ltd) *2015.8 加拿大出口发展 8.0 3.53 加拿大

(Export Development Canada) *2015.7 康师傅控股有限公司 10 4.375 3 香港 *2015.7 恒天然合作社集团 8.0 4.5 10 新西兰 *2015.6 Mongolia 10.0 7.5 3 蒙古 *2015.6 恒天然合作社集团 10.0 4.0 5 新西兰 *2015.6 海口美兰国际机场 6.0 7.25 3 香港 *2015.6 Mitr Phol Sugar Corp Ltd 1.26 5.0 3 泰国 *2015.6 联想集团有限公司 40.0 4.95 5 香港

2015.4 海通国际 2.7 4.5 1 香港

2015.4 中国新城镇发展公司 13 5.5 3

2015.3 QNB Finance Ltd 1.6 5.38 3 开曼群岛

2015.3 ITNL Offshore Two Pte Ltd 6.8 7.5 3 新加坡

2015.2 中银航空租赁私人有限公司 2.5 4.7 5 新加坡

(BOC Aviation Pte. Ltd.)

2015.2 金紫荆投资控股有限公司 3.0 6.5 3 香港

(GOLDEN BAUHINIA Invest Co Ltd)

2015.2 Korea Expressway Corp 9.0 4.45 3 韩国

2015.2 大连港股份有限公司 8.0 4.5 3 香港

2015.2 Asia Pac Ports Dvlp Co Ltd 8 4.5 3 英属维尔京群岛

2015.1 法国社会保障 30.0 3.8 3 法国

债务管理基金(CADES)

2015.1 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 法国

(由金融机构发行)

日期 发债主体 发债额(亿元) 息率(%) 年期 发债地点

*2015.10 中国农业银行 6 4.15 2 伦敦 *2015.10 中国建设银行 10 4.3 2 伦敦 *2015.9 法国农业信贷银行 8 4.2 5 法国 *2015.8 第一海湾银行 2.3 4.5 3 阿拉伯联合酋长国 *2015.8 韩国产业银行 12.0 4.1 3 韩国 *2015.8 高盛 5.2 4.3 美国 *2015.8 印度进出口银行(伦敦分行) 3.0 4.48 英国

(EXIM India-London Branch ) *2015.8印度进出口银行(伦敦分行) 3.0 4.6 5 英国

(EXIM India-London Branch ) *2015.8 亚洲开发银行 1.5 3.5 5 菲律宾 *2015.8 韩国进出口银行 10.0 4.1 韩国 *2015.8 法国东方汇理银行 7.0 4.2 法国 *2015.8 韩国产业银行 12.0 4.1 3 韩国 *2015.8 摩根士丹利 0.8 4.4 3 美国 *2015.8 摩根士丹利 4.8 4.4 5 美国 *2015.7 劳埃德银行 0.65 4.1 3 英国

(Lloyds TSB Bank PLC ) *2015.7 联昌国际银行 1.1 4.25 3 马来西亚 *2015.7 新韩银行 12.0 4.2 3 韩国 *2015.7 加拿大丰业银行 1.5 4.05 5 加拿大

(Bank of Nova Scotia ) *2015.7 加拿大丰业银行 1.3 4.0 4 加拿大

(Bank of Nova Scotia) *2015.7 Rosy Capital Global Ltd 13.0 5.25 3 英属维尔京群岛 *2015.7 韩国进出口银行 10.0 4.1 3 韩国 *2015.7 劳埃德银行 1.0 4.4 5 英国 *2015.7 劳埃德银行 2.0 4.15 3 英国 *2015.7 澳洲联邦银行 3.3 4.1 4 澳大利亚 *2015.7 韩国进出口银行 3.0 4.1 3 韩国 *2015.7 韩国进出口银行 1.37 4.1 3 韩国 *2015.7 韩国产业银行 1.38 4.05 3 韩国 *2015.7 摩根士丹利 5.0 4.02 5 美国 *2015.7 富庆投资管理有限公司 10.0 4.85 3 香港 *2015.7 IFC 3.64 2.0 2 美国 *2015.7 韩国产业银行 1.0 3.91 3 韩国 *2015.7 德意志银行(新加坡) 7.8 4.0 5 新加坡 *2015.7 ICICI Bank Ltd - Dubai Branch 0.5 4.0 3 阿拉伯联合酋长国 *2015.7 澳洲联邦银行 3.0 2 澳大利亚 *2015.7 韩国产业银行 3.0 3.78 4 韩国 *2015.6 澳洲联邦银行 3.0 2 澳大利亚 *2015.6 中国银行 (阿布扎比) 20.0 3.6 2 阿拉伯联合酋长国 *2015.6 中国银行 (东京分行) 0.51 0.0 1 日本 *2015.6 德意志银行(新加坡) 7.8 4.04 5 新加坡 *2015.6 Unican Ltd 10.0 5.15 3 英属维尔京群岛 *2015.6 法国东方汇理银行 9.6 4.0 5 法国 *2015.6 卡特彼勒财经服务集团 10.0 3.55 3 美国

(Caterpillar Finl Svcs Corp) *2015.6 金融街控股 15.0 5.55 3 中国 *2015.6 劳埃德银行 3.0 3.78 5 英国 *2015.6 工银金融租赁有限公司 15.0 3.9 3 中国 *2015.6 韩国産业银行 10.0 3.55 3 韩国

(Korea Development Bank) *2015.6 中国银行(香港) 1.5 0.0 1 香港 *2015.6 韩国进出口银行 12.5 3.6 3 韩国 *2015.6 九龙仓第一金融有限公司 3.0 4.05 5 香港

(Wharf Finance (No 1) Ltd ) *2015.6 阿联酋迪拜私营银行 1.5 4.65 5 阿拉伯联合酋长国

(Emirates NBD Bank PJSC ) *2015.5 法国兴业银行 12.0 10 法国 *2015.5 西证国际证券股份有限公司 15.0 6.45 3 香港

2015.5 海通国际证券集团有限公司 3.3 3.8 1 香港

2015.5 德意志银行(新加坡) 4.3

2015.4 海通国际证券集团有限公司 4.5

2015.4 中国工商(银行)亚洲 4.1

2015.4 工银亚洲 1.5 4.1 1 香港

2015.4 First Gulf Bank PJSC 4 5 3 阿拉伯联合酋长国

2015.4 Nomura Intl Funding Pte Ltd 6.75 5 5 新加坡

2015.4 建设银行香港分行(无息债) 2 0 1 香港

2015.4 建设银行香港分行(无息债) 1.87 0 1 香港

2015.3 卡塔尔国家银行 1.9 5.1 3 卡塔尔

2015.3 ITNL Offshore Two Pte Ltd 6.8 7.5 3 新加坡

2015.3 韩亚银行 5.5 4.6 3 韩国

2015.3 法国BPCE银行集团 7.5 5.75 10 法国

2015.3 中美洲经济合作银行(CABEI) 8 4.75 3 洪都拉斯

2015.3 韩国进出口银行(KEXIM) 3 4.79 4 韩国

2015.3 澳大利亚国民银行(NAB) 1 4.85 3 澳大利亚

2015.3 澳大利亚国民银行(NAB) 0.59 4.7 3 澳大利亚

2015.3 韩国友利银行 5.5 4.5 3 韩国

2015.3 韩国友利银行 2 4.6 3 韩国

2015.3 澳洲联邦银行 1.87 4.54 3 澳大利亚

2015.3 澳洲联邦银行 1.5 4.7 3 澳大利亚

2015.3 澳洲联邦银行 1 4.84 3 澳大利亚

2015.3 Intesa Bank Ireland PLC 4.25 5.25 3 爱尔兰

2015.3 阿布扎比国民银行(NBAD) 2 4.79 5 阿联酋

2015.3 法国兴业银行台北 10 4.03 3 台湾

2015.3 高盛集团(Goldman Sachs) 9.4 4.55 4 美国

2015.3 法国巴黎银行 14.93 5 10 法国

2015.3 金英证券 2.05 4.12 5 新加坡

(Maybank Kim Eng Holdings Ltd)

2015.3 高盛集团(Goldman Sachs) 5.25 4.7 12 美国

2015.3 麦格理银行 6 4.4 5 澳大利亚

(Macquarie Bank Ltd)

2015.3 德国复兴信贷银行 12.5 4.25 3 德国

(KFW Bankengruppe)

2015.3 建设银行香港分行(无息债) 3.5 0 1 香港

2015.3 澳洲联邦银行 10.0 5.15 10 澳大利亚

2015.3 德意志银行台北分行 9.92 4 3 台湾

2015.3 泰国军人银行 6.0 5.5 3 开曼群岛

(Thai Military Bank (Cayman Is))

2015.2 建银亚洲 1.0 4.0 1 香港

2015.2 澳洲联邦银行 2.6 1.0 1 澳大利亚

2015.2 荷兰合作银行(Rabobank) 1.0 5.0 5 荷兰

2015.2 韩国产业银行(KDB) 2.0 3.0 3 韩国

2015.2 亚洲开发银行 2.5 3.2 4 菲律宾

2015.2 海通国际 2.0 4.5 3 香港

2015.2 韩国进出口银行(KEXIM) 3.1 4.32 1 韩国

2015.2 中国农业银行(无息债) 5.0 0 1 香港

2015.2 韩国进出口银行(KEXIM) 3.0 4.46 5 韩国

2015.2 韩国进出口银行(KEXIM) 10.0 4.4 5 韩国

2015.2 德意志银行新加坡 9.32 4.0 3 新加坡

2015.1 德国复兴信贷银行 16.0 4.85 10 德国

(KFW Bankengruppe)

2015.1 西太平洋银行 10.0 4.85 10 澳大利亚

(Westpac Banking Corp)

2015.1 韩国进出口银行(KEXIM) 5.0 4.20 7 韩国

2015.1 韩国进出口银行(KEXIM) 3.0 4.05 5 韩国

2015.1 澳新银行 25.0 4.75 10 澳大利亚