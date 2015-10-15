香港个股：中芯国际与国家集成电路基金等组融资租赁合营

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港10月15日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 周四宣布，将与国家集成电路基金等成立合资公司，从事包括融资租赁、购买中国或海外的租赁物业等业务，注册资本为56.8亿元人民币。
中芯国际的声明称，除公司及国家集成电路基金外，其余股东还包括七名独立第三方，国家集成电路基金及中芯国际分别占合资公司的35.21%及10.56%股权。
＂参股合资公司有利于为公司创造良好的金融环境，拓展融资管道并获取良好的财务回报。＂中芯国际表示。
合资公司的业务范围包括融资租赁、租赁设备、购买中国或海外的租赁物业、维修及处理租赁物业残值，以及有关租赁的谘询及担保服务以及相关业务保理服务。
去年9月注册成立的国家集成电路基金，其投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资发展有限公司、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司及 华芯投资等。该基金间接持有中芯国际11.18%的股权。
中芯国际今天股价持平于0.75港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”