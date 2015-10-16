《中国企业债发行日程表》--10月16日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *山东魏桥铝电 10 7 10/23簿记建档 -- AA+ 10/26-10/28 广发证券

(第4年末附发行人和投资者选择权/宏桥集团和山东宏桥新型材料公司提供担保) ========================================================================================= *盘锦双台子区 5.5 7 10/22簿记建档 -- AA- 10/23-10/26 东方花旗证券 经开投资城市停车场建设专项债券 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资公司提供担保) ========================================================================================= *浏阳工业 15 7 10/22簿记建档 上限5.90% AA 10/23-10/26 财富证券 新城建设开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= *南通高新技术 13 7 10/16簿记建档 上限6.00% AA 10/19-10/21 中信建投证券 产业开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) 平安证券 ========================================================================================= 天津市地下 25 10 10/15簿记建档 上限6.00% AAA 10/16-10/20 瑞银证券 铁道集团 (第3-6每年末还10%，7-10每年末还15%) 中德证券 ========================================================================================= 国家电网 50 3 10/20簿记建档 -- AAA 10/21-10/22 招商证券等

50 5 ========================================================================================= 大同经济 20 7 10/21簿记建档 上限6.76% AA 10/22-10/26 国开证券 建设投资 (第三年起每年末偿还20%本金/中债信用增进投资公司提供担保) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 内江投资 4.5 6 10/14簿记建档 *5.40% AA 10/15-10/19 浙商证券 控股集团 (第3年末附投资者回售选择权及发行人全额赎回权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)