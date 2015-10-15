国际油市：亚洲柴油及航煤价差持稳，供应过剩带来压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月15日 - 亚洲柴油及航煤价差周四仍然持稳，交易商称，这是因为供应的增加吞掉了需求的任何小幅上升。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，10月14日当周新加坡陆上中质馏分油库存较前一周增加4%，至四年多最高。
交易商称，尽管临近冬季取暖油需求会上升，但持续较高的库存抑制了柴油及航煤价差的任何上涨。
他们并称，较高的运费也令交易商不愿利用船舶储油。
日本石油连盟最新数据显示，该国截至10月10日当周煤油库存降至三周最低。交易商称，国内销量较上周增长而出口下降，可能导致当地航煤市场略微收紧。
交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能以每桶0.80美元升水售出30万桶10ppm含硫柴油，船期10月30日至11月1日。
其中一位交易商称，买方可能是兴隆，但此事无从证实。
阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的柴油库存水平已升至纪录高位，考验该地区存储能力，导致交易商近日纷纷寻求在巨型油轮中存储。
标购方面的消息，马来西亚国家石油公司求售22.5万桶航煤，船期为11月2-3日。招标截至10月16日，投标有效期截至同一日。
新加坡现货市场上无相关交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”