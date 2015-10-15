东南亚股市：普遍收涨，泰国股市涨1.4%创出两个月最高收位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
菲律宾股市 从周三近两周收盘低位反弹。印尼股市 和马来西亚股市 均在恢复交易后收高，周三因假日休市。
证交所数据显示，外资买超6,810万披索(149万美元)菲律宾股票及4,825万马币(1,171万美元)马来西亚股票。
新加坡海峡时报指数 涨1%，扳回过去两个交易日部分跌幅。越南股市 收高0.41%，银行及能源类股领涨。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 354.01 6.71 +1.93 -13.82 410.77
新加坡 3015.14 31.22 +1.05 -10.40 3365.15
马来西亚 1713.25 2.11 +0.12 -2.73 1761.25
泰国 1425.32 20.24 +1.44 -4.83 1497.67
印尼 4507.20 24.12 +0.54 -13.77 5226.95
菲律宾 7045.40 120.63 +1.74 -2.56 7230.57
越南 592.40 2.42 +0.41 +8.57 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”