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亚洲 | 2015年 10月 15日 星期四 19:33 BJT

东南亚股市：普遍收涨，泰国股市涨1.4%创出两个月最高收位

菲律宾股市 从周三近两周收盘低位反弹。印尼股市 和马来西亚股市 均在恢复交易后收高，周三因假日休市。

证交所数据显示，外资买超6,810万披索(149万美元)菲律宾股票及4,825万马币(1,171万美元)马来西亚股票。

新加坡海峡时报指数 涨1%，扳回过去两个交易日部分跌幅。越南股市 收高0.41%，银行及能源类股领涨。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 354.01 6.71 +1.93 -13.82 410.77

新加坡 3015.14 31.22 +1.05 -10.40 3365.15

马来西亚 1713.25 2.11 +0.12 -2.73 1761.25

泰国 1425.32 20.24 +1.44 -4.83 1497.67

印尼 4507.20 24.12 +0.54 -13.77 5226.95

菲律宾 7045.40 120.63 +1.74 -2.56 7230.57

越南 592.40 2.42 +0.41 +8.57 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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法股CAC-40指数 (编译 刘秀红；审校 张涛)

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