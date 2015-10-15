美股业绩：黑石集团第三季亏损，因资产价值下降

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透10月15日 - 全球最大另类资产管理公司--黑石集团 周四宣布，第三季出现经济净亏损，因股市暴跌令投资组合价值承压，不过该公司通过资产出售获得更多现金。
该公司称，当季经济净亏损4.16亿美元，而上年同期为7.584亿美元经济净利润。经济净收益(ENI)是该公司衡量收益状况的指标，将投资组合的市值估值纳入其中。
第三季相当于每股净亏0.35美元，此前接受汤森路透调查的分析师平均预计每股净亏0.29美元。
当季可分配利润，即可用于支付股息的实际现金数量，较上年同期增加1%至6.92亿美元。
截至9月底管理资产总规模达3,339亿美元，创纪录高位，较上年同期增加17%。
该公司宣布当季每股普通股派息0.49美元。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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