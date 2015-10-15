中港个股：民生银行计划公司大事业部改革三年内完成

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京10月15日 - 中国股份制银行--民生银行 周四表示，该行整个公司业务大事业部改革计划在三年内完全落地；未来，在公司业务事业部改革成熟时，进一步推进零售和金融市场部相应改革。
民生银行行长助理石杰在银行业例行发布会上表示，改革后，民生银行将公司业务板块以前分散的行业、产品事业部及总、分行公司业务职能进行全面整合，建立公司及投资银行事业部。
“切实解决目前公司业务的体系分割、管理分散、协同性弱、事业部对分部管理不足等问题。”石杰表示。
他指出，改革后各地区的大事业部分部将与分行业务整合，把分行总行力量集中在一起；同时，大事业部改革与小微战略并不矛盾。
在事业部合并后的业务策略上，石杰称，整合的行业事业部包括冶金行业、煤炭行业、交通造船行业等，今后可能在这些行业里面做一些减法；未来会聚焦在一些新兴行业里面，在弱周期前景广阔的十几类行业里面深耕细作。
他表示，行业事业部在改革过程中对民生银行业务的影响，在2014年已经有所体现，2015年这种影响负能量基本上释放完毕，且对明年业务整体影响不大。
对于改革的必要性，石杰称，此前设立的行业金融事业部、产品金融事业部仍然是一个过渡性体制，随着市场变化这种过渡体制局限性和缺陷也在日益显露；外部环境上，利率市场化等因素影响，客户行为正在发生深刻变化，各种金融业态和产品创新层出不穷，银行经营压力和竞争压力急剧增加。（完）
(发稿 李贺；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”