国际油市：亚洲石脑油裂解价差创两个半月高点，市场需求强劲

路透新加坡10月15日 - 亚洲石脑油裂解价差周四触及每吨94.38美元，创两个半个月高位，交易商称，这主要受到期货及现货市场持续强劲的需求所推动。

亚洲最大石脑油进口商--台塑石化标购11月下半月交付麦寮厂的船货。

具体结果未经确认，但交易商估计，成本加运费价(C&F)可能每吨较日本报价贴水约1美元，购买规模可能在10万吨左右。

该公司在8月12日订购的9月下半月10万吨石脑油每吨贴水7美元。

此外，Korea Petrochemical Ind. Co. Ltd. (KPIC)计划2016年购买至少27万吨石脑油，招标截止日期为10月19日。

菲律宾JG Summit Petrochemical Corp也打算在2016年购买至少36万吨石脑油。

标购方面的消息，印度石油天然气公司(ONGC)售出3.5万吨石脑油，船期为11月7-8日，买家为联合石化，离岸价(FOB)每吨较中东报价升水13美元。

Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL)向道达尔出售自孟买3.5万吨及自高知2.5万吨石脑油，11月1-3日装船，离岸价(FOB)每吨较中东报价升水18-19美元。

新加坡现货市场达成两笔汽油交易。

Socar向卢克石油(Lukoil)以每桶61美元售出船期10月30日-11月3日的92号汽油。

Reliance Industries向道达尔以每桶60.90美元售出同样船期的92号汽油船货。(完)

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