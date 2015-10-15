国际油市：亚洲燃料油继续呈现贴水，受供应过剩影响

路透新加坡10月15日 - 亚洲380-cst和指标180-cst燃料油现货价差已维持三个半月贴水状态，因供应过剩局面犹存。

官方数据显示，截至10月7日当周新加坡燃料油库存触及新高，但截至10月14日当周下降8.3%或253.6万桶，至将近2,800万桶的五周低点。

尽管有所下滑，但当前库存水平仍较上年同期多出约35%。

“市场上燃料油如此之多，是造成当前的现货价差状态的原因，”新加坡一位消息人士称。

由于回归使用核电，日本燃料油需求料将下降。而伊朗9-10月每月出口规模可能高达35万-50万吨。

下个月将有更多燃料油船货从欧洲和地中海地区抵达亚洲。

交易商称，预计11月从西方抵达亚洲的燃料油较10月增加10%以上至400万吨左右。

标购方面的消息，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)招标出售3.5万吨380-cst燃料油，船期11-13日，招标截止日期为10月19日。

新加坡现货交易方面，贡渥(Gunvor)售出2万吨180-cst燃料油，船期为11月4-8日，买家为兴隆，成交价格每吨贴水5.50美元。(完)

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