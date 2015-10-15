美国各类经济指标总览--2015/10/15

美国劳工部周四公布，美国9月核心CPI较前月上涨0.2%。 美国劳工部公布，10月10日当周初请失业金人数为25.5万人。 美国财政部公布，美国2015财政年度预算赤字收窄至4,390亿美元，为2008财年以来最低水平，因 美国经济自金融危机后持续复苏，以及收入增长超过支出增长。2015财年9月预算盈余为910亿美元， 低于2014财年同期盈余1,060亿美元，接受汤森路透调查的分析师原本预估盈余950亿美元。 失业率(%) 5.1 (9月) 5.1 (8月) 非农业就业岗位(万) 增加14.2 (9月) 增加13.6 (8月修正值) 平均时薪(%) 持平 (9月) +0.4% (8月) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (9月) -0.1 (8月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (9月) +0.1 (8月) 实质所得(%) +0.4 (7月) -0.4 (6月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.5 (9月) 持平 (8月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (9月) +0.3 (8月) 国内生产总值(GDP)(%) +3.9 (第二季终值) +0.6 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.1 (第二季终值) +0.1 (第一季终值) 零售销售(%) +0.1% (9月) 持平 (8月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差483.3 (8月) 逆差418.1 (7月修正值) 雇佣成本(%) +0.2 (第二季) +0.7 (第一季) 工业生产(%) -0.4 (8月) +0.9 (7月修正值) 产能利用率(%) 77.6 (8月) 78.0 (7月) 初请失业金人数(万人) 25.5 (10月10日当 26.2 (10月3日当周修正 周) 值) 联邦预算(亿美元) 盈余910 (9月) 赤字644 (8月) 领先指标(%) +0.1 (8月) 持平 (7月修正值) 个人所得(%) +0.3 (8月) +0.5 (7月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (8月) +0.1 (7月) 消费者信贷(亿美元) 增加160.2 (8月) 增加189.4 (7月修正值) 企业库存(%) 持平 (8月) 持平 (7月修正值) 建筑支出(%) +0.7 (8月) +0.4 (7月修正值) 消费者信心 101.5 (8月) 91.0 (7月修正值) 房屋开工(万户) 112.6 (8月) 116.1 (7月修正值) 建筑许可(万户) 116.1 (8月修正值) 113 (7月修正值) 成屋销售(万户) 531 (8月) 558 (7月修正值) 新屋销售(万户) 55.2 (8月) 52.2 (7月修正值) 工厂订单(%) -1.7 (8月) +0.2 (7月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.3 (8月修正值) +1.9 (7月修正值) 供应管理协会非制造业指数 56.9 (9月) 59.0 (8月) 供应管理协会制造业指数 50.2 (9月) 51.1 (8月) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (8月) -0.3 (7月修正值) 进口物价(%) -0.1 (9月) -1.6 (8月修正值) 出口物价(%) -0.7 (9月) -1.4 (8月) 单位劳工成本(%) -1.4 (第二季修正 +2.6 (第一季修正值) 值) 非农业生产率(%) +3.3 (第二季修正 -1.1 (第一季修正值) 值) 经常账(亿美元) 赤字1,097 (第二季) 赤字1,183 (第一季修正值)