版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 16日 星期五 04:20 BJT

美国各类经济指标总览--2015/10/15

美国劳工部周四公布，美国9月核心CPI较前月上涨0.2%。 
    
美国劳工部公布，10月10日当周初请失业金人数为25.5万人。 
    
    美国财政部公布，美国2015财政年度预算赤字收窄至4,390亿美元，为2008财年以来最低水平，因
美国经济自金融危机后持续复苏，以及收入增长超过支出增长。2015财年9月预算盈余为910亿美元，
低于2014财年同期盈余1,060亿美元，接受汤森路透调查的分析师原本预估盈余950亿美元。 
   
        
 失业率(%)                              5.1  (9月)                 5.1  (8月)
 非农业就业岗位(万)                增加14.2  (9月)            增加13.6  (8月修正值)
 平均时薪(%)                           持平  (9月)               +0.4%  (8月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                -0.2  (9月)                -0.1  (8月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)            +0.2  (9月)                +0.1  (8月)
 实质所得(%)                           +0.4  (7月)                -0.4  (6月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                -0.5  (9月)                持平  (8月)
 不包括食品和能源PPI(%)                -0.3  (9月)                +0.3  (8月)
 国内生产总值(GDP)(%)                  +3.9  (第二季终值)         +0.6  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                        +2.1  (第二季终值)         +0.1  (第一季终值)   
 零售销售(%)                          +0.1%  (9月)                持平  (8月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)             逆差483.3  (8月)           逆差418.1  (7月修正值)
 雇佣成本(%)                           +0.2  (第二季)             +0.7  (第一季)
 工业生产(%)                           -0.4  (8月)                +0.9  (7月修正值)
 产能利用率(%)                         77.6  (8月)                78.0  (7月)
 初请失业金人数(万人)                  25.5  (10月10日当          26.2  (10月3日当周修正
                                             周)                        值)
 联邦预算(亿美元)                   盈余910  (9月)             赤字644  (8月)
 领先指标(%)                           +0.1  (8月)                持平  (7月修正值)
 个人所得(%)                           +0.3  (8月)                +0.5  (7月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)              持平  (8月)                +0.1  (7月)
 消费者信贷(亿美元)               增加160.2  (8月)           增加189.4  (7月修正值)
 企业库存(%)                           持平  (8月)                持平  (7月修正值)
 建筑支出(%)                           +0.7  (8月)                +0.4  (7月修正值)
 消费者信心                           101.5  (8月)                91.0  (7月修正值)
 房屋开工(万户)                       112.6  (8月)               116.1  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                       116.1  (8月修正值)           113  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                         531  (8月)                 558  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                        55.2  (8月)                52.2  (7月修正值)
 工厂订单(%)                           -1.7  (8月)                +0.2  (7月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                 -2.3  (8月修正值)          +1.9  (7月修正值)
 供应管理协会非制造业指数              56.9  (9月)                59.0  (8月)
 供应管理协会制造业指数                50.2  (9月)                51.1  (8月)
 趸售(批发)库存(%)                     +0.1  (8月)                -0.3  (7月修正值)
 进口物价(%)                           -0.1  (9月)                -1.6  (8月修正值)
 出口物价(%)                           -0.7  (9月)                -1.4  (8月)
 单位劳工成本(%)                       -1.4  (第二季修正          +2.6  (第一季修正值)
                                             值)                        
 非农业生产率(%)                       +3.3  (第二季修正          -1.1  (第一季修正值)
                                             值)                        
 经常账(亿美元)                   赤字1,097  (第二季)        赤字1,183  (第一季修正值)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐