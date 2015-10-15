亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，股市走强抵消了强势日圆的影响

路透东京10月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收盘涨0.4%，扳回稍早前跌幅，因日本及中国股市持坚抵消了日圆走高的影响。

但TOCOM期胶未能录得强劲涨幅，主要受围绕全球最大消费国--中国经济放缓的担忧拖累。

3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高0.7日圆，报每公斤174.4日圆。

“美元从稍早前低位的回升帮助市场扳回了早前跌幅，”东京一家交易商的消息人士称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨55元人民币，收于每吨11,825元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤127.9美分，涨0.4美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张荻)