亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，股市走强抵消了强势日圆的影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京10月15日 - 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周四收盘涨0.4%，扳回稍早前跌幅，因日本及中国股市持坚抵消了日圆走高的影响。
但TOCOM期胶未能录得强劲涨幅，主要受围绕全球最大消费国--中国经济放缓的担忧拖累。
3月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收高0.7日圆，报每公斤174.4日圆。
“美元从稍早前低位的回升帮助市场扳回了早前跌幅，”东京一家交易商的消息人士称。
上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨55元人民币，收于每吨11,825元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)11月期胶 最新报每公斤127.9美分，涨0.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”