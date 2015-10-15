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市场报道 | 2015年 10月 15日 星期四 21:39 BJT

美国股市：开盘走高，受主要银行业绩及经济数据提振

路透10月15日 - 美国股市周四开盘走高，从此前两日跌势中反弹，投资者在评估最新经济数据及美国主要银行公布的季度业绩。

道琼工业指数 上涨27.22点，或0.16%，报16,951.97点；标普500指数 涨4.74点，或0.24%，报1,998.98点；Nasdaq综合股价指数 升15.44点，或0.32%，报4,798.29点。(完)

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