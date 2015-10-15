美国股市：开盘走高，受主要银行业绩及经济数据提振

《全球汇市》美元涨跌不一，此前特朗普发表就职演讲
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透10月15日 - 美国股市周四开盘走高，从此前两日跌势中反弹，投资者在评估最新经济数据及美国主要银行公布的季度业绩。
道琼工业指数 上涨27.22点，或0.16%，报16,951.97点；标普500指数 涨4.74点，或0.24%，报1,998.98点；Nasdaq综合股价指数 升15.44点，或0.32%，报4,798.29点。(完)
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选