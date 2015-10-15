欧洲汇市：英镑/美元从三周高位回落，因通胀数据支持美国升息

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透伦敦10月15日 - 英镑兑美元周四从三周高位回落，此前公布的美国9月核心消费者物价指数(CPI)高于预期，重燃市场对通胀正在向美联储设定的2%通胀目标靠拢的押注。
扣除食品和能源成本的核心消费者物价指数较上月上涨0.2%，8月上升0.1%，部份缓解对全球最大经济体通胀下降趋势正在确立的担忧。
因此，投资者在伦敦时段下午的交易中买入美元。英镑兑美元 跌0.3%，报1.5440美元，稍早触及9月22日来最高1.5507美元。
“美国CPI数据可能缓解对美国通胀的悲观看法，但通胀能否回升至接近美联储2%目标的疑问犹存，”Foenix Partners资深交易商Alex Lydall，该公司为英国企业提供汇率对冲解决方案。
英美两国也在应对总体通胀持续近零的情况。但市场仍预计美联储和英国央行将在未来几个月升息，因就业市场状况改善。
英镑兑欧元 攀升0.6%，报0.7365英镑，欧元兑主要货币下跌，此前欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，必须采取新措施来提振欧元区成长。
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。