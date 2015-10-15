英国债市：英国标售15亿英镑10年期通膨保值公债获强劲需求，但英债下跌

路透伦敦10月15日 - 英国周四标售10年期通膨保值公债得到强劲需求，而英债价格在交投淡静中下跌，因投资者青睐股票等风险较高资产。

英国标售票息为0.125%的2026年到期通膨保值公债，为7月透过银团发售以来的首次标售，投标倍数为15亿英镑标售规模的1.96倍，为6月9日以来的最强需求。

“我们看到标售前市场有合理的折让，足以吸纳供应，毫无疑问，标售进行的很顺利，”RIA Capital利率策略师Nick Stamenkovic说。

在普通英债市场，10年期英债 收益率上涨约2个基点，至1.78%，周四早盘曾降至10日低位，周三该收益率下跌7个基点。