英国债市：英国标售15亿英镑10年期通膨保值公债获强劲需求，但英债下跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦10月15日 - 英国周四标售10年期通膨保值公债得到强劲需求，而英债价格在交投淡静中下跌，因投资者青睐股票等风险较高资产。
英国标售票息为0.125%的2026年到期通膨保值公债，为7月透过银团发售以来的首次标售，投标倍数为15亿英镑标售规模的1.96倍，为6月9日以来的最强需求。
“我们看到标售前市场有合理的折让，足以吸纳供应，毫无疑问，标售进行的很顺利，”RIA Capital利率策略师Nick Stamenkovic说。
在普通英债市场，10年期英债 收益率上涨约2个基点，至1.78%，周四早盘曾降至10日低位，周三该收益率下跌7个基点。
10年期英债/德债收益率差走宽约1个基点，报122.5个基点。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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