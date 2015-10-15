版本:
中国
货币新闻 | 2015年 10月 16日 星期五 00:14 BJT

表格：美国9月大豆压榨量降至1.26704亿蒲式耳--NOPA

路透10月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2015年9月 2015年8月 2014年9月

压榨量(1,000蒲式耳) 126,704 135,304 99,970

豆粕出口量(短吨) 　 502,320 491,510 308,515

豆粕产量(吨) 2,996,997 3,209,125 2,345,688

出粕率(磅/蒲式耳) 47.31 47.44 46.93

豆油产量(百万磅) 1,451.01 1,532.72 1,174.37

出油率(磅/蒲式耳) 11.45 11.33 11.75

豆油库存(1,000磅) 1,354,702 1,480,170 936,880(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐