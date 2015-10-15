表格：美国9月大豆压榨量降至1.26704亿蒲式耳--NOPA

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透10月15日 - 美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:
2015年9月 2015年8月 2014年9月
压榨量(1,000蒲式耳) 126,704 135,304 99,970
豆粕出口量(短吨) 502,320 491,510 308,515
豆粕产量(吨) 2,996,997 3,209,125 2,345,688
出粕率(磅/蒲式耳) 47.31 47.44 46.93
豆油产量(百万磅) 1,451.01 1,532.72 1,174.37
出油率(磅/蒲式耳) 11.45 11.33 11.75
豆油库存(1,000磅) 1,354,702 1,480,170 936,880(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”