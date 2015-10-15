金属期市：矿商减产计划刺激期铜上涨，但美元反弹限制升幅

* 铜价上涨，因矿商考虑减产

* 美联储升息希望重燃带动美元反弹，金属价格承压

* Collahuasi推迟扩张计划

路透伦敦10月15日 - 期铜周四上涨，因寄望矿商进一步减产，但美元反弹限制金属价格的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收涨0.2%，报每吨5,308美元，稍早迫近四周高位。

市场供应不断收紧的预期支撑铜价，因在中国需求增长放缓的情况下，多家矿商考虑减产。中国占全球铜消费约一半。

“供应面最终作出反应，产量所有减少，有望刺激价格，”Cantor Fitzgerald矿业分析师Asa Bridle说。

智利第二大铜矿Collahuasi继之前宣布减产后，又推迟扩张计划。该铜矿由英美资源集团 和嘉能可 所有。

全球最大铜生产商智利国家铜业公司(Codelco)周三也表示，由于铜价下跌对公司业绩造成拖累，将需重新考虑或推迟扩张项目。

嘉能可上月宣布将暂停赞比亚和刚果部份铜矿的生产18个月，使全球电解铜供应减少40万吨。

但金属价格缩减涨幅，因美元上涨，此前美国消费者物价指数(CPI)良好，令对美联储可能在今年升息的预期增强。

其他金属方面，期锌 上涨0.6%，报1,827美元。期铅 涨0.1%，报每吨1,795美元。期锡 下滑0.3%，报16,050美元。期镍 收盘时没有成交，买盘最后报10,550美元，上涨0.7%。

期铝 收低1.2%，报1,574美元。(完)

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