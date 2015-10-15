芝加哥期市：CBOT玉米降至9月21日来最低，因收割压力和出口前景疲弱

路透芝加哥10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商说，因季节性收割压力和出口前景疲弱。

天气预报称美国中西部天气普遍干燥，农户可在种植区内的主要地区进行收割，这使玉米市场承压。