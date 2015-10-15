芝加哥期市：CBOT玉米降至9月21日来最低，因收割压力和出口前景疲弱

欧洲汇市：英镑小跌，结束走势震荡的一周
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
路透芝加哥10月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低，交易商说，因季节性收割压力和出口前景疲弱。
近月玉米合约 降至三周半最低，收位接近日内低点。
天气预报称美国中西部天气普遍干燥，农户可在种植区内的主要地区进行收割，这使玉米市场承压。
分析师预计，美国农业部(USDA)周五早上将公布上周美国出口销售玉米45-65万吨。
在现货市场，用驳船运送到美国墨西哥湾的玉米的现货基差下跌，因出口商需求疲弱。
12月玉米 收跌3-1/2美分，报3.75-1/2美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为167,705口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
英镑从稍早跌势中反弹。之前数据显示12月英国零售销售录得近五年来最差表现，拖累英镑走低，但在美国总统特朗普的就职演说结束前，英镑兑美元 报1.2329美元，日内仅小幅下跌。
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